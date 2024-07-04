Обтекаемые бомбы с толстостенными термостойкими корпусами способны преодолеть 80 км в режиме "щёлкнуть пальцем".

Фугасный авиационный боеприпас ФАБ-500Т благодаря последней модификации способен поразить военный объект украинской армии в любой точке Харькова. Об опасности авиабомбы с увеличенной дальностью полёта рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По мнению высокого харьковского чиновника, между классической ФАБ-500 и ФАБ-500Т есть разница. Она заключается в улучшенных аэродинамических характеристиках авиаснаряда с литерой «Т». Ведь благодаря удлиненному корпусу воздушного снаряда корпус бомбы как бы «скользит в воздушной среде», сохраняя усиленный импульс после старта с высоты, когда тело авиабомбы разгоняется до 1200 км\ч. Всё это помноженное на отработанные до состояния идеала управляющие модули с функцией планирования и коррекции, превращают «каплевидную» бомбу в ту самую что ни на есть реальную угрозу с неба, обладающую к тому же повышенными термостойкими функциями.

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Об этом областной глава рассказал во время украинского телемарафона.

По данным Синегубова, «другая пятисотка», то есть отличная от базового варианта ФАБ-500, способна в воздухе преодолевать расстояние в 80 км. Поэтому для жителей Харькова должны стать не в диковинку воздушные тревоги длительностью до 16 часов в сутки.





ФАБ-500Т после удара харьковским целям ВСУ.





Самым первым, кто заметил ФАБ-500Т с УМПК и сообщил, был глава харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Правда самым худшим вариантом для украинских подразделений будет оснащение ФАБ-3000 миниатюрным реактивным двигателем. Именно тогда появится высокая вероятность, что многотонный боеприпас в самом легком режиме преодолеет и 100 км.