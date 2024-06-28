Ранее до столицы Слобожанщины отечественные ФАБ-500 не долетали.

Вчера украинские авиационные и оружейные эксперты впервые зафиксировали использование звеньями оперативно-тактической авиации ВКС РФ «умных бомб» серии ФАБ-500 по объектам украинской армии, размещенных в Харькове. Хотя ранее считалось, что такой тип бомб, даже оснащённый усовершенствованными модулями планирования и коррекции, не способен преодолеть расстояние до этого города. Но оказалось, что это была информация недостоверная и непроверенная от украинских источников.

Именно одна из версий «базовой» ФАБ-500М62, как раз и достигла предместий Харькова, поразив неназванный украинской стороной цель военного назначения.

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Соответствующие фотодоказательства размещены в отечественном ТГ-канале «Военный осведомитель». Как пишет интернет-ресурс, для атаки были использованы относительно редкие ФАБ-500Т, оснащенные модулями УМПК. Ранее «повторная премьера» таких бомб состоялась во время визита прошлого министра обороны Сергея Шойгу на один из заводов ОПК в нижегородском регионе, где генералу местное руководство отчиталось о производстве боеприпасов и авиационных бомб, в том числе возобновлении производства ФАБ-3000.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А в «Осведомителе» объяснили, чем отличаются классическая ФАБ-500 от ФАБ-500Т. Помимо разницы в буквенной аббревиатуре, означающей понятие увеличенной термостойкости, эта авиационная бомба изначально создавалась для использования именно с высотного перехватчика МиГ-25РБ, сегодняшним полноправным преемником которого является тот самый МиГ-31 – носитель аэробаллистических «Кинжалов» и генератор турбулентности, прогнавший от крымских берегов американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Кроме того, для использования с большой высоты и на высоких скоростях, конструкторы улучшили аэродинамическими показатели воздушного боеприпаса, как бы «вытянув» его. Благодаря этому важному свойству бомба и смогла долететь до Харькова.