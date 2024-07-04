Жаль что это единственный на весь земной шар такой миллиардер.

Миллиардер Уоррен Баффет, сделавший своё текущее состояние в 122 млрд. долларов на инвестициях в перспективные проекты, решил отдать все свои деньги на благотворительные нужды. Этот день настанет после окончания земной жизни известного инвестора. Главное решение, куда отправятся миллиарды 93-летнего Баффета, должны предпринять отпрыски филантропа. Соответствующей информацией располагает издание Kronen Zeitung.

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Источник изображения: Форбс

Всего у американского богача трое детей, возраст которых от 66 до 71 года. Это Баффера Сьюзи Баффет, Ховард Баффет и Питер Баффет. Все они будут награждены правом доверительного управления активами своего престарелого отца.

О самом американском миллиардере известно, что на протяжении 30 последних лет инвестор постоянно входит в тот самый топ-10 самых богатых жителей планеты Земля. При этом совсем не зря известный журнал Forbes считает его величайшим филантропом всех времен. Известно, что Баффет за время своей жизни пожертвовал примерно 48 млрд. долларов, что является своеобразным рекордом среди миллиардеров.