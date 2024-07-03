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Madarator
Bloomberg: КНР и Россия совместно разрабатывают ударный беспилотник по образцу "Герани"
Пекин, как утверждается, может изготавливать такие БПЛА намного быстрее, чем Иран или РФ.

   Российские и китайские военные инженеры очень плотно сотрудничают по направлению беспилотной авиации и в совместном оружейном творчестве планируют выпустить ударный БПЛА, имеющий определенное сходство с российской «Геранью» и иранским «Шахедом». Об этом в беседе американским журналистом информационного агентства Bloomberg рассказал на условиях анонимности оборонный чиновник одной из европейских западных стран, имеющий «прописку» в западном разведывательном сообществе.

   Только сейчас стало известно, что РФ и КНР начали вести взаимные переговоры о выпуске совместного военного изделия ещё в 2023 году, сообщает американское ИА.

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   Причем по другой информации, у властей КНР уже есть готовые образцы, просто правительственные чиновники Поднебесной излишне осторожничают, думая как поступить: передавать готовые варианты прямо в российскую армию, либо модульные компоненты по отдельности, чтобы отечественные специалисты уже на месте сконфигурировали из них необходимые для отдельных боевых миссий воздушные ударные аппараты. В последнем случае государственному департаменту США и вашингтонской администрации будет очень трудно обвинить Китай в прямой военной помощи России и тем самым использовать свой любимый инструмент – «санкционный молоток».

Китайский "Шахед" – дрон Sunflower. Источник изображения: ru.militarydrones.org.cn

   Ранее китайские милитари-порталы несколько сетевых изданий рассказали, что в Пекине работают над созданием дрона-камикадзе Sunflower 200, имеющий очевидное внешнее сходство с Shahed 136 иранской армии. А последний практически тождественен российской «Герани».

#инопресса #bloomberg #инопресса о российском вооружении #shahed 136 #военное сотрудничество россии и китая
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OgoGoLog
12:59
Больше половина авиафлота - отечественное. И доля увеличивается. Даже Китай российские движки для своих самолётов заказывал до начала СВО. Продажи и производство автомобилей растут, в том числе и отеч...
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Red Line
12:59
Замминистра по сравнению с минобороны мелкий чинуша, особенно когда у минобороны замов 4
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Александр
12:59
То то амеры и гейропейцы в ахере, как так, во время СВО так мало мирных жителей гибнет, а те что гибнут, в основном хохлы и убивают.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
erno
12:59
Да с геологией плохо у тебя. Природные ресурсы земля - матушка производит. А качаете и технологиями пользуетесь советскими. Так же и с ядерным оружием.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
glavhyilo
12:59
несколько десятков лет назад и такое бывало тоже.
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Легенда
12:58
не. это на втором компе там у мя амудекал стоит. и когда амудятлы рекламируют амуде карты , я просто включаю второй комп и желание амудню покупать проподает.
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Азамат Багатов
12:57
Это уже после того, как Александр Витальевич твой дымоход почистил за 20 штук?
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Александр
12:56
Завидуйте молча. Вы-ж в гейропке всегда русским завидовали. Ну оно и неудивительно, на территории даже моей Ростовской области могли бы разместиться Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые, а это маа...
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Red Line
12:56
Какое развитие промышленности лол Ты посмотри, что стало с автопромом после начала войны, или что с гражданской авиацией. И у кого тут ещё фанатизм
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
erno
12:56
В отличии от России , они их просто стирают с лица земли в реале.
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