Пекин, как утверждается, может изготавливать такие БПЛА намного быстрее, чем Иран или РФ.

Российские и китайские военные инженеры очень плотно сотрудничают по направлению беспилотной авиации и в совместном оружейном творчестве планируют выпустить ударный БПЛА, имеющий определенное сходство с российской «Геранью» и иранским «Шахедом». Об этом в беседе американским журналистом информационного агентства Bloomberg рассказал на условиях анонимности оборонный чиновник одной из европейских западных стран, имеющий «прописку» в западном разведывательном сообществе.

Только сейчас стало известно, что РФ и КНР начали вести взаимные переговоры о выпуске совместного военного изделия ещё в 2023 году, сообщает американское ИА.

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Причем по другой информации, у властей КНР уже есть готовые образцы, просто правительственные чиновники Поднебесной излишне осторожничают, думая как поступить: передавать готовые варианты прямо в российскую армию, либо модульные компоненты по отдельности, чтобы отечественные специалисты уже на месте сконфигурировали из них необходимые для отдельных боевых миссий воздушные ударные аппараты. В последнем случае государственному департаменту США и вашингтонской администрации будет очень трудно обвинить Китай в прямой военной помощи России и тем самым использовать свой любимый инструмент – «санкционный молоток».

Китайский "Шахед" – дрон Sunflower. Источник изображения: ru.militarydrones.org.cn

Ранее китайские милитари-порталы несколько сетевых изданий рассказали, что в Пекине работают над созданием дрона-камикадзе Sunflower 200, имеющий очевидное внешнее сходство с Shahed 136 иранской армии. А последний практически тождественен российской «Герани».