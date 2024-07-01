Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
"Военная хроника": Эксперты увидели признаки применения истребителей F-16 на Украине
Российские истребители и наземные расчёты ЗРК получили необходимые дальнобойные боеприпасы.

   В отечественном медиапространстве появилась информация о первом появлении в украинском небе американских истребителей F-16, выполнивших боевую миссию на украинской земле. Об этом упомянул ТГ-канал «Военная хроника», ссылаясь на мнение французских экспертов, заметивших признаки боевой активности американских «Шестнадцатых». Более точных данных, как и при каких обстоятельствах теперь уже украинские F-16 приняли участие в боевой миссии, пока что не приводится.


реклама


   Прокомментировал событие и экс-военный пилот, а ныне консультант по воздушным действиям Ксавье Тайтельман, рассказавший о своем источнике из Иностранного легиона, подтвердившем не только присутствие на земле Украины первых F-16, но и их первый боевой вылет.

    Вместе с тем журналисты из RT ко дню 1 июля пока что не нашли официальных источников, решившихся в добровольном порядке подтвердить первый боевой эпизод с участием американских истребителей, переданных в Воздушные силы ВСУ. Вместе с тем редакция телеканала наоборот опубликовала цитату из The Times, в которой особо подчеркивается, что официальный Вашингтон и Пентагон с «особым усердием» пытаются затянуть учебную миссию украинских лётчиков по их овладению навыками боевого пилота F-16.

#f-16 #f-16 для украины #f-16 на укарине
2
Показать комментарии (2)
Дания не будет готовить украинских пилотов на своей территории после 2024 года
Западные эксперты посоветовали Киеву как «отбиваться» от планирующих бомб ВКС России
Дания подготовила первых 50 техников для обслуживания украинских F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
3
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
6
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
4
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
2
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
7
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
Rockstar готовит второй трейлер GTA 6 - обновлена ссылка на первый ролик
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
6
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
98
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
7
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
1

Сейчас обсуждают

Китя
17:57
Зимой на укре будет очень холодно все подстанций выведены из стороя электричество подорожало на 67%. а зимой будет еще дороже. у зеленского рейтинг пробил ДНО. радуйся хорошо же.
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
valderm
17:52
ты дебил? с какого понижение вольтажа увеличит производительность?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Red Line
17:51
Если страна фейк, то почему ради одной Украины проводят саммит, на котором присутствует больше 90 стран?
"Военная хроника": Эксперты увидели признаки применения истребителей F-16 на Украине
Red Line
17:49
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российская пропаганда часто утверждает о крахе экономики Украины, чтобы деморализовать украинцев и их сторонников. Однако, несмотря н...
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Артём Николаев
17:49
Ну нашли там гироскопы и GPS. Инопланетные технологии? И как им противодействовать? Как в анекдоте про яд для тараканов: "поймать таракана, втирать в спинку 15 минут"? Тамошние чуваки тоже могут найти...
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
Павел Хамлов
17:43
Потому что ты нищий. /thread
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Китя
17:41
Это руки у тебя кривые при мне чувак шил карту c RX470 в RX580. Также Веги 56 шили в 64 и толкали на Авито дороже. Ну тебе этого не понять мозгов нет у тебя, просто дурачек.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
glavhyilo
17:39
готов к краху экономики украины?Скоро страна с протянутой рукой стоять будет.Щас время попкорна наступает.
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Chimbal
17:37
Драйверы AMD настолько кривые, что даже GPU-Z неправильно подсчитывает ROP'ы, прикольно ))
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
AleksK
17:37
Самый невидимый из всех невидимок. Появление самолёта определяют только по косвенным признакам. Хохлоина страна фейк.
"Военная хроника": Эксперты увидели признаки применения истребителей F-16 на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем