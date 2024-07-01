Российские истребители и наземные расчёты ЗРК получили необходимые дальнобойные боеприпасы.

В отечественном медиапространстве появилась информация о первом появлении в украинском небе американских истребителей F-16, выполнивших боевую миссию на украинской земле. Об этом упомянул ТГ-канал «Военная хроника», ссылаясь на мнение французских экспертов, заметивших признаки боевой активности американских «Шестнадцатых». Более точных данных, как и при каких обстоятельствах теперь уже украинские F-16 приняли участие в боевой миссии, пока что не приводится.





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Прокомментировал событие и экс-военный пилот, а ныне консультант по воздушным действиям Ксавье Тайтельман, рассказавший о своем источнике из Иностранного легиона, подтвердившем не только присутствие на земле Украины первых F-16, но и их первый боевой вылет.

Вместе с тем журналисты из RT ко дню 1 июля пока что не нашли официальных источников, решившихся в добровольном порядке подтвердить первый боевой эпизод с участием американских истребителей, переданных в Воздушные силы ВСУ. Вместе с тем редакция телеканала наоборот опубликовала цитату из The Times, в которой особо подчеркивается, что официальный Вашингтон и Пентагон с «особым усердием» пытаются затянуть учебную миссию украинских лётчиков по их овладению навыками боевого пилота F-16.