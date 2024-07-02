Но не обязательно сбивать, есть тысяча и один способ, как "Риперы" и "Глобал Хоки" вынуждать возвращаться или совершать аварийную посадку в море.

Отечественные военные не будут перехватывать разведывательные БПЛА Североатлантического альянса при помощи ударов ракетами или огня скорострельных воздушных пушек по одной причине: потому что по мнению ООН такие действия попадают под статью с нарушениями международного права. Такой точкой зрения поделился отставной генерал-майор военной авиации Владимир Попов.

Как рассказал заслуженный военный летчик России, крымский полуостров до сих пор не имеет официального статуса со стороны Организации Объединенных Наций.

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Поэтому с событий 2014 хотя и минуло десять лет, международная организация всячески затягивает с «принятием» новых границ, но и прямо не говорит, что такие заявки будут откланяться.









Как подытожил в беседе с порталом NEWS.ru Попов, из-за этого приходится не сбивать иностранные разведывательные дроны, а только вытеснять их из акватории Черного моря.

И как стало известно вчера, теперь в квадратуру крымского побережья стали заглядывать не только беспилотные аппараты, но и пилотируемые, такие, как разведчики P-8 Poseidon и RC-135W Rivet Joint.

А мы вспомним, что из способов, прекрасно зарекомендовавших себя на практике во время полёта беспилотной авиации военно-политического блока со столицей Брюсселе, оказались пролёты на большой скорости над иностранными «птицами». Вторым и не менее эффективным способом стал и так называемый сброс тягучего топлива на работающие лопасти двигателей. Потом добраться до своих баз повезло не только лишь всем зарубежным БПЛА.