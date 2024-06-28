Без соответствующей авиаразведки "украинские ракеты", такие как ATACMS и Storm Shadow, слепы как полевые кроты.

На фоне встречи с МиГ-31, четвертые сутки большие разведывательные БПЛА принадлежности США перестали летать в акватории Черного моря, военное командование западных союзников Киева вынуждено было отправить на воздушную разведку крымского полуострова стратегический самолет Королевских ВВС Великобритании под названием Boeing RC-135W Rivet Joint. Именно этот «самолёт размером с дом» был замечен на бывшей траектории полётов американских разведывательных беспилотников. Как пишет отечественный ТГ-канал «Файтбомбер», вместо справедливо опасающихся морских зон с повышенной турбулентностью дронов Пентагона, партнеры официального Вашингтона решили «перестраховать» последний и в качестве спасения лица американских военных и отправили самолёт в разведывательный рейд с живым экипажем.





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Boeing RC-135. Источник изображения: free3d.com







Но так как страх не отпустил и британцев, гигантский воздушный разведчик сопровождали два ударных истребителя.





Су-30СМ2.





Так же Fighterbomber нашел в свои плюсы и минусы в появлении британского воздушного судна, а именно: английский Боинг обладает куда меньшей высотностью полёта, чем дорогостоящие MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, поэтому «создать» ту самую турбулентность можно, помимо ставшего классикой МиГ-31, уже и силами экипажей Су-35 и Су-30СМ2. Правда из-за боевого охранения, запуск ракет по Boeing невозможен.

А мы вспомним, что американские разведывательные дроны перестали появляться в акватории Черного моря уже 96 часов, справедливо опасаясь ещё одного «генератора турбулентности» и шквальных высотных ветров в лице высотного перехватчика МиГ-31, как это случилось в минувший понедельник.