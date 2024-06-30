Что там может быть интересного в просторных, вмещающих до 66 тонн груза самолётных трюмах, сказать трудно. Наверняка это "просто плановый" полёт дружбы.

Портал flightradar24, известный как сетевой ресурс, отслеживающий передвижение гражданской, так и военной авиации в масштабах земного шара, если авиационные средства летят с включенными транспондерами, сообщил о не объявленном заранее перемещении военно-транспортных самолетов Y-20A армии Китая в грузовые терминалы российской столицы. Об этом сообщил ТГ-канал «Сводки и Аналитика СВО».

А наблюдая интерактивную карту полётов, видно, что большие «самолётные грузовики» уже почти достигли предместий московского региона, находясь поблизости.

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Источник изображения: jetphotos.com





О самом китайском воздушном средстве известно, что самолёт был создан на фоне прямого сотрудничества между украинским «Антоновым» и государственной авиастроительной компанией AVIC II в начале 2000-х годов. Сам Юань-20 в своей первой версии летал на двигателях Д-30КП-2, но с дальнейшим обязательным переходом на силовые установки китайского производства. Что и было осуществлено впоследствии, когда местные инженеры реализовали проект WS-20. Последний по ряду главных качеств превосходит «базовый» для первоначальных китайских версий самолёта российские моторы Д-30КП-2, развивая тяговые усилия до 138 кН, против изначальных 117 кН, генерируемых «Тридцатыми».





Карта перемещения Юань-20 от Флайтрадар24 на 15:30 по Москве 29 июня.



А мы вспомним, что в игру эскалацию и непосредственную военную поддержку можно играть вдвоём, о чем видимо текущий необъявленный визит китайских военных транспортников с неизвестным содержимым просторных грузовых боксов, должен наглядно напомнить Брюсселю, как «столице» военно-политического блока НАТО, так и непосредственно официальному Вашингтону с Пентагоном, решившим «поиграть мускулами» на фоне откровенно удручающего американских генералов положения ВСУ на передовой.