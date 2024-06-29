Как пишет Bloomberg, полковник Чарльз Клегг утратил доверие, а проверочные стрельбы с первоначального 2023 года "плавно" переместились на 2026 год.

Довольно необычные новости приходят из-за океана, где руководство ВВС США было вынуждено уволить руководителя проекта по созданию межконтинентальной баллистической ракеты, больше известной как программа LGM-35A Sentinel. О неприятных кадровых решениях, долженствующих пускай с сильным запозданием, но исправить угрожающую ситуацию со слишком длительным выпуском оружия стратегического уровня, рассказывает свежая публикация ИА Bloomberg.

Иностранные журналисты выяснили, что старший офицер вынужден отойти от дел с формулировкой «утрата доверия». Как указывается в материале, полковник Чарльз Клегг потерял должность руководителя проекта из-за отказа двигаться по строгим этапам «организационных процедур».

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Вместе с тем о том, что проблемы перспективной американской МБР нарастают как снежный ком, ранее писали ракетные эксперты ТГ-канала «Военный осведомитель», где рассказали, что первоначальный бюджет в 95 млрд. долларов раздулся до совсем уж угрожающих цифр в 131 млрд. в американской национальной валюте. Разумеется, зная растущие аппетиты такого прожорливого ведомства как Пентагон, можно быть уверенным, что этот бюджет далеко не окончательный и есть ещё пространство для роста.

А тем временем первоначальная дата испытаний с декабря 2023 года плавно и совсем «незаметно» сдвинулась на 2026 год.

И о том, что проблема получила некоторый резонанс, засвидетельствовал тот факт, что уже в начале июля американский Конгресс должен утвердить решение, что бюджет программы по созданию передовой межконтинентальной баллистической ракеты необходимо урезать.