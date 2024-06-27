До сегодняшнего дня ВСУ разместившиеся в первой столице Украины принимали на себя только КАБы и ФАБ-250

ВКС РФ впервые с начала СВО использовали при ударах по военным целям на территории Харькова ФАБ-500, оснащенные продвинутыми версиями модулей планирования и коррекции. Именно такими воздушными боеприпасами были поражены объекты ВСУ. О факте применения «умных бомб» звеньями оперативно-тактической авиации российской армии, рассказал начальник областной прокураторы харьковского региона Александр Фильчаков. Соответствующую публикацию разместил портал «Страна.ua».

Как указывается в новости, управляемые воздушные боеприпасы смогли пролететь 65 км, будучи запущены с борта Су-34.

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Отечественные военкоры проинформировали, что удар был нанесён в условиях строгой секретности, когда главной целью авиабомб оказался командный центр ВСУ. Именно в момент нахождения на замаскированной локации высших украинских командиров и иностранных советников, закрытый объект и принял на себя удар двух бомб.

После о случае применения дальнобойных авиационных боеприпасов рассказал харьковский городской голова – Игорь Терехов.

А тем временем в украинских соцсетях и местных телеграм-каналах идут активные и жаркие споры между обычными пользователями мировой Сети, обсуждающих необходимость или бесполезность в защите харьковского воздушного пространства американскими системами ПВО в лице ЗРК «Patriot». Причем значительная часть харьковчан и жителей остальной Украины считает, что появление в городской черте дорогостоящих и сверхтехнологичных образцов вооружения кардинального «спокойствия и безмятежности» для военнослужащих ВСУ не предоставит: максимальное время жизни заокеанской техники в Харькове вряд ли будет составлять больше 48 часов из-за близости города-миллионника к государственной границе с Россией и постоянным нахождением в воздухе разведывательных БПЛА «Орлан», курсирующих в районе харьковской объездной дороги в режиме 24\7, с чем практически ничего не могут сделать зенитные расчёты ВСУ.