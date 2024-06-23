Колоссальная взрывная мощь способна сложить буквально целую "улицу" фортификаций.

Западные страны до последнего не верили в существование сверхтяжелых авиационных боеприпасов, стоящих на вооружении воздушных сил российской армии, примером такого вооружения служит та самая ФАБ-3000. А «близорукость» в отношении отечественных ВКС со стороны коллективного Запада первым заметил германский корреспондент издания Bild о чем и рассказал на видео.

По словам немецкого военного эксперта, эффект от использования многотонной бомбы похож на переформатирование местности, превращаемой взрывной детонацией боевой части, в простое «поле бетонных фрагментов».

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Как заявил аналитик, ФАБ-3000 – это продукт советского военного наследия, бережно доработанный для применения в современных боевых реалиях российскими оборонными инженерами. А ведь раньше многие западные эксперты даже представить не могли, что есть в арсенале российской авиации такие бомбы, вес которых куда больше, чем у микроавтобуса Volkswagen,- заявил журналист.

А мы вспомним, что ФАБ относится к классу фугасных боеприпасов с толстостенным корпусом, позволяющим бомбе проникать глубоко в грунт или сминать бетонные перекрытия сооружений. А серия «3000» относится к классу сверхтяжелых бомб, масса взрывчатого вещества в которых составляет весомые 1200 килограмм.