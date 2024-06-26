Поэтому прямо сейчас вся надежда на учебный тренажер F-16, переданный Киеву в единственном экземпляре Чехией.

Желание украинского военно-политического руководства иметь под рукой большое количество подготовленных военных пилотов, способных пилотировать относительно актуальные ревизии американских истребителей F-16, получило здоровую долю вполне обоснованного скепсиса от одного из своих ближайших союзников по так называемой коалиции по боевым иностранным самолётам. Речь идёт о самом свежем заявлении руководителя датского оборонного ведомства – Лунде Поульсене. Высокопоставленный военный функционер прямо заявил, что как только закончится 2024 год, так сразу программа по обучению пилотажу на F-16 украинских летчиков будет непременно свернута и продолжена не будет.

Но самую главную интригу датский министр обороны так и не раскрыл: «на каких основаниях» это будет сделано и кто к этому приложил свою руку.

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Кратко по-военному глава датских военных лишь заявил, «Что обучение военных украинских лётчиков после 2024 года будет прекращено».

А вот прямо вот сейчас в стенах военной воздушной гавани Скридструп находится до 20 украинских пилотов, продолжающих свое обучение.

И напоследок датчанин всё-таки в некотором роде обнадежил Владимира Зеленского и Александра Сырского, «пообещав» не отказываться от военных тренингов по части авиационного пилотажа, заявив, что официальный Копенгаген насовсем не отказывается от процесса подготовки боевых лётчиков ВСУ. Поэтому обучение будет продолжаться. Но только исключительно за пределами Дании. Как вполне себе пристойный вариант для этого рассматривается соседняя с Украиной Румыния. Но опять никаких подробностей по поводу такого гипотетического сотрудничества зарубежный чиновник так и не привёл.