Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Российские войска прошли через "линию Порошенко" в ДНР, вклинившись на глубину до 650 метров
Оборонительные позиции контролировались украинской армией здесь ещё с 2014 года.

   Российские штурмовые порядки добиваются успеха сразу на нескольких операционных направлениях, вынуждая сильно беспокоиться за устойчивость украинских оборонительных порядков высшее командование ВСУ в лице главкома Александра Сырского и его ближайших генералов, не знающих наверняка, где российские передовые подразделения организуют следующую точку давления. Тем более в настоящий момент времени таких векторов атак может быть множество.

Например, успехом могут похвастаться подразделения ВС России на Красноармейском операционном направлении, где передовые группы «Центра» смогли продвинуться через оборонительный заслон местного гарнизона ВСУ, разрушив укрепления украинской армии и устремившись в образовавшуюся брешь. Известно, что эти позиции находились под контролем ВСУ ещё с далёкого 2014 года, когда тогдашний украинский президент потратил много усилий для фортификации построек на местности и строительства новых очагов украинской обороны. И в честь него инженерную защитную полосу назвали «линией Порошенко». 

реклама



   Как пишут российские и украинские ресурсы, провал в обороне ВСУ приключился на северной оконечности местных оборонительных порядков, рядом с населённым пунктом Сокол. Российские бойцы смогли найти слабые звенья в украинской обороне, продвинувшись между так называемыми опорниками.

   По уточненным данным зона прорыва в глубину составила около 0,65 километра и с шириной продвижения до 2000 метров. 

   Прямо сейчас активная фаза боёв продолжается у балки Самойлова в округе поселения Восход. 

#красноармейское направление #линия порошенко
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
1
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
В России за три года удвоилось производство станков
11
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
2
Samsung борется со складками на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6
+
Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 с кремниевыми батареями и LPDDR5T сделают будущие смартфоны дороже
2
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
3
Смартфоны серии Redmi Note 14 готовятся к выходу
+
YouTube скоро начнет отслеживать действия пользователей iOS на сайтах и в приложениях
1
Большинство данных, хранящихся в серверах крупных компаний оказываются невостребованными
+
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
+
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
+

Популярные статьи

Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
96
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
20
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
Мое мнение о Far Cry 5
7
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
32
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
24
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
5
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
4
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
8
США одобрили продажу дронов-камикадзе Тайваню, а Китай в ответ ввел санкции против Lockheed Martin
+

Сейчас обсуждают

RetroMuzhik
03:04
Экономист Васюта старается надавить на ностальджи ну шоб хоть эта статейка наконец стрельнула, ну блин кушот то хочетса
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
Легенда
02:00
хочу 1 бал ставить, с однокласников
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
Зю
02:00
Причина тряски?
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
Легенда
01:30
какого уя? хочу поставить дауну 1 балл. А система не даёт. админы исправте это недорозумение. ( даун(Афтар) сам Себе 5 звезд поставил) это же нечестно?
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
Grotlon
01:25
Экран явно не 4:3, что для ретро-ПК большой минус. 386 SX для Win95 слабоват (в системных требованиях минимум 386 DX), хотя частота приличная для 386.
Выпущен компактный ретро-ноутбук с 40-МГц процессором, 8 МБ ОЗУ и поддержкой Windows 95
Dark_Cloud
01:10
Каждая страна преследует свои собственные интересы в том числе и те, которые якобы помогают одной разнесчастной стране вот такая вот внезапная загогулина
FT: Сербия за 2 года СВО продала союзникам Украины боеприпасов на 800 млн евро
Cowboy Huggies
01:05
Не сделает, админ наоборот будет еще больше рекламы ставить, так как денег надо срочно.
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
Witty Cat
01:00
Уважаемые админы сайта, сделайте, пожалуйста, так, чтобы добавлять авторов статей в черный список можно было без регистрации на сайте!
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
Cowboy Huggies
00:55
В Украине > в дупе. Не сдавай заднюю, сразу выдал себя за хохла, ахахахаха, таких полно как ты, которые якобы не хохлы, а например Сербы, либо Турки или еще кто-то, вымышленные персонажи ахахахахах, ...
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Quercus
00:51
Вот этим вот, вы заставляете меня начать писать статьи. 200 тонн жёлтого кека это хз сколько по 235 урану обычно считают 0.7% или 1.4 тонн Тк это побочка то конечно судить строго не стоит заявленый ...
Финляндия начала добывать уран как побочный продукт добычи цинка и никеля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем