Оборонительные позиции контролировались украинской армией здесь ещё с 2014 года.

Российские штурмовые порядки добиваются успеха сразу на нескольких операционных направлениях, вынуждая сильно беспокоиться за устойчивость украинских оборонительных порядков высшее командование ВСУ в лице главкома Александра Сырского и его ближайших генералов, не знающих наверняка, где российские передовые подразделения организуют следующую точку давления. Тем более в настоящий момент времени таких векторов атак может быть множество.

Например, успехом могут похвастаться подразделения ВС России на Красноармейском операционном направлении, где передовые группы «Центра» смогли продвинуться через оборонительный заслон местного гарнизона ВСУ, разрушив укрепления украинской армии и устремившись в образовавшуюся брешь. Известно, что эти позиции находились под контролем ВСУ ещё с далёкого 2014 года, когда тогдашний украинский президент потратил много усилий для фортификации построек на местности и строительства новых очагов украинской обороны. И в честь него инженерную защитную полосу назвали «линией Порошенко».

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Как пишут российские и украинские ресурсы, провал в обороне ВСУ приключился на северной оконечности местных оборонительных порядков, рядом с населённым пунктом Сокол. Российские бойцы смогли найти слабые звенья в украинской обороне, продвинувшись между так называемыми опорниками.

По уточненным данным зона прорыва в глубину составила около 0,65 километра и с шириной продвижения до 2000 метров.

Прямо сейчас активная фаза боёв продолжается у балки Самойлова в округе поселения Восход.