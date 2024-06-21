Первые удары по украинским позициям наделали много шума, но слишком высокое КВО при ударах продемонстрировало некоторую "сыроватость" свежей модификации УМПК для ФАБ-3000.

Пока на Украине военные чиновники только обещают обычным гражданам скорое появление первых украинских управляемых бомб, сделанных по лекалам российских «умных авиационных боеприпасов», в российском оборонно-промышленном комплексе сделали очередной шаг вперёд, приделав гигантские крылья и модули управления старым-добрым фугасным гигантам ФАБ-3000, превратив последние в бомбы-планеры с эффектом самостоятельного полёта к цели по заранее введённым координатам. А ведь модификации оных слишком плохое предзнаменование для командования ВСУ и полевых бойцов украинской армии, вынужденных просто надеяться на чудо и некоторую сыроватость новой российской авиабомбы, точнее механизма УМПК. И всё это сказано не для красного словца, а из-за грандиозного ущерба, причиняемого для существенной по площади территории, которую занимают украинские военнослужащие со вверенной им боевой техникой. О новой крылатой мощи российского чудо-оружия, позволившего в меньших калибрах ранее превратить укрепляемую годами Авдеевку в квадрат с руинами, рассказывает немецкий Focus.

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По словам германских военных экспертов, давших интервью журналистам издания, ФАБ-3000 – это самая крупная авиационная бомба, которую звенья авиационно-тактической авиации ВКС РФ прямо сейчас используют против украинских укреплений и личного состава, в попытке сорвать приграничное контрнаступление ВСУ, которое так требует политическое руководство от главкома Александра Сырского.

Инфографика О ФАБ-3000 с модулем УМПК. Источник фото: news.ru

И как считают собственно германские журналисты, свежая управляемая бомба ВС РФ без преувеличения слишком мощная, даже учтя её сегодняшнюю неточность при нанесении двух ударов по позициям ВСУ в населённом пункте Липцы, расположенном рядом с Харьковом. И как только российские военные конструкторы доведут до ума пока что ещё неготовый модуль планирования и коррекции, именно тогда невероятный разрушительный потенциал управляемой версии ФАБ-3000 раскроется в полную силу, разрушая большие по площади территории, сметая долговременные украинские позиции с сопутствующим структурным ущербом.

Первое применение ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Липцах.

И вторым фактором, пока что «спасающим» ВСУ, можно назвать слишком редкие факты использования бомбы трехтысячной серии на передовой из-за непростой материально-технической подготовки, предшествующей боевому вылету.