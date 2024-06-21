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Focus: Авиабомба ФАБ-3000 наносит грандиозный ущерб, но новые улучшения сделают её гораздо опасней
Первые удары по украинским позициям наделали много шума, но слишком высокое КВО при ударах продемонстрировало некоторую "сыроватость" свежей модификации УМПК для ФАБ-3000.

  Пока на Украине военные чиновники только обещают обычным гражданам скорое появление первых украинских управляемых бомб, сделанных по лекалам российских «умных авиационных боеприпасов», в российском оборонно-промышленном комплексе сделали очередной шаг вперёд, приделав гигантские крылья и модули управления старым-добрым фугасным гигантам ФАБ-3000, превратив последние в бомбы-планеры с эффектом самостоятельного полёта к цели по заранее введённым координатам. А ведь модификации оных слишком плохое предзнаменование для командования ВСУ и полевых бойцов украинской армии, вынужденных просто надеяться на чудо и некоторую сыроватость новой российской авиабомбы, точнее механизма УМПК. И всё это сказано не для красного словца, а из-за грандиозного ущерба, причиняемого для существенной по площади территории, которую занимают украинские военнослужащие со вверенной им боевой техникой. О новой крылатой мощи российского чудо-оружия, позволившего в меньших калибрах ранее превратить укрепляемую годами Авдеевку в квадрат с руинами, рассказывает немецкий Focus.

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   По словам германских военных экспертов, давших интервью журналистам издания, ФАБ-3000 – это самая крупная авиационная бомба, которую звенья авиационно-тактической авиации ВКС РФ прямо сейчас используют против украинских укреплений и личного состава, в попытке сорвать приграничное контрнаступление ВСУ, которое так требует политическое руководство от главкома Александра Сырского.

Инфографика О ФАБ-3000 с модулем УМПК. Источник фото: news.ru

    И как считают собственно германские журналисты, свежая управляемая бомба ВС РФ без преувеличения слишком мощная, даже учтя её сегодняшнюю неточность при нанесении двух ударов по позициям ВСУ в населённом пункте Липцы, расположенном рядом с Харьковом. И как только российские военные конструкторы доведут до ума пока что ещё неготовый модуль планирования и коррекции, именно тогда невероятный разрушительный потенциал управляемой версии ФАБ-3000 раскроется в полную силу, разрушая большие по площади территории, сметая долговременные украинские позиции с сопутствующим структурным ущербом.  

Первое применение ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Липцах.

   И вторым фактором, пока что «спасающим» ВСУ, можно назвать слишком редкие факты использования бомбы трехтысячной серии на передовой из-за непростой материально-технической подготовки, предшествующей боевому вылету.

#инопресса #инопресса о российском вооружении #фаб-3000 #фаб-3000м-54 #фаб-3000 с умпк
Источник: focus.de
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Появились кадры второго применения ВС России ФАБ-3000 в Харьковской области
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