А ведь выпускник МВОКУ наверняка изначально знал, что российское наступление на харьковском направлении есть ничто иное, как специальное выманивание украинской армии под огонь ВС РФ, чего он допустить не хочет.

Генерал-полковник Александр Сырский должен выполнить приказ от вышестоящего политического начальства и перейти в наступление на харьковском операционном направлении. Такими сведениями располагает экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Как утверждает бывший полковник армии США, у главкома ВСУ есть лишь 45 дней для перехода в главную фазу наступательных действий в районе Харькова. То, чего так боится сам Сырский, так как знает, что российский Генштаб любит проводить многоходовые операции, в том числе с выманиванием на неудобные позиции своих оппонентов, ему всё равно придется выполнить. Как заключил американский специалист, русские этого как раз и ждут.

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Точно такая же ситуация была в Запорожье прошлым летом, когда поверивший в небывалую силу украинской армии Владимир Зеленский смог уговорить западных союзников Киева выделить небывалые пакеты военной поддержки, «пообещав» в течение летней компании выйти к крымскому побережью, потому что «российские мобилизационные испугаются немецких Леопардов и просто разбегутся». Но никто не испугался и не разбежался, а неудачное контрнаступление до сих пор «аукается» украинской армией резким снижением боеспособности и ударной мощи, так как самые сильные и опытные подразделения вместе с боевой техникой, в том числе тяжелой, остались выведены из строя после небывалой битвы, развернувшейся в запорожской степи.

А тем временем российская аэроразведка и полевые наблюдатели со стороны ВС РФ фиксируют скопление ударных порядков ВСУ на втором и третьем эшелонах обороны в районе харьковского участка ЛБС,