Объем использования планирующих боеприпасов со стороны украинской авиации достиг 300 единиц за месяц.

Российские УМПК, которые так сильно помогли российской армии продвинуться в районе боевых действий на Украине, впечатлили местных генералов, резко начавших «мечтать» о появлении подобных боеприпасов на вооружении своих пилотов и их самолётов. О том, что аналог отечественных УМПК и американских бомб-планеров JDAM-ER собственной разработки появится среди комплектов авиационного вооружения украинских самолётов, рассказал руководитель Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По словам офицера, украинские военные инженеры близки к появлению украинских бомб-планеров, до испытания которых осталось лишь «несколько недель».





реклама

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Высший авиационный начальник рассказал, что украинские пилоты получили на вооружение боеприпасы с кассетной БЧ, а уровень боевого применения планирующих снарядов достиг значений за один календарный месяц в 300 единиц.

Кроме того в ВС ВСУ не забывают об иностранных боеприпасах и их интеграции в образцы советского боевого самолётостроения. Речь идёт об оснащении и встраивании французских AASM-250 в классические Су-25. Хотя как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», использовать такие планирующие бомбы могли раньше только Су-27 и МиГ-29.









И хотя оперативно-тактическая авиация ВСУ в существенной мере отстаёт от показателей ВКС РФ, как по числу боевых вылетов, так и по количеству носителей и случаев применения высокоточных УМПК, украинский Генштаб, понимая важность авиационной поддержки на полях сражений, всеми доступными способами стремится сократить отставание в этом компоненте от своих российских коллег.