Четверной удар по позиционному району украинской армии предназначен для облегчения наступательной активности ВС РФ на харьковском направлении.

Александр Сырский, пытающийся спланировать контрнаступательные действия в Харьковской области, вынужден сосредотачивать личный состав и боевую технику на маленьком приграничном клочке укреплений, следствие чего потери, при концентрированном авиационном ударе российских ВКС, могут быть значительными. Один из подобных боевых эпизодов, произошедших в окопах Слобожанщины, опубликовал ТГ-канал «Военкоры» Русской весны».





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Кадры объективного контроля запечатлели, как сразу четыре авиабомбы практически без секундных задержек между столбами огненных взрывов, накрыли оборонительные позиции украинских вооруженных сил. Речь идёт об атаке объемно-детонирующих боеприпасов и двух классических фугасных, оснащённых модулями планирования и коррекции. Поэтому запуск таких авиационных снарядов осуществляется без залёта на территорию, контролируемую зенитными ракетными системами ВСУ, тем самым максимально обезопасив российские бомбардировщики и их экипажи.





Почти что одновременные сполохи разрывов авиабомб.





Так же отечественные журналисты напомнили отличия между ОДАБ и ФАБ. В пояснении говорится, что первая бомба много сложнее по своему устройству чем авиационный фугас. В описываемом случае действие первого взрыва распространяет над атакуемой местностью газообразное взрывчатое вещество, после чего вторым зарядом горюче-аэрозольная смесь ещё раз подрывается и происходит основной взрыв. Высокая «текучесть» подобной смеси перед финальной детонацией позволяет поражать как укрепления и технику с личным составом на открытой местности, так и в негерметичных окопах и помещениях.