Спрятаться от всевидящего ока российских разведывательных спутников семейства "Ресурс-П" очень трудно.

Внезапный налёт аэробаллистических ракет российских ВКС РФ поразил два железобетонных ангара, предназначенных для защиты украинских самолётов, переоборудованных для запуска западного вооружения, в том числе оснащённого для нанесения ударов по приграничным областям РФ. Спрятанные с высокой степенью надёжности и соответствующей маскировки Су-24 Воздушных сил ВСУ, стали лёгкой добычей для гиперзвуковых «Кинжалов». Последние поразили украинские самолёты прямо в стенах так называемых ЖБУ, размещенных на территории военного аэродрома Староконстантинов.





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Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», в защитных ангарах находились Су-24МР с соответствующими изменениями, адаптированными для использования англо-французских крылатых ракет большей дальности – Storm Shadow.





Разрушенные ангары от 14 июня. Тогда использовались "Кинжалы".





И уже по утверждению портала «Воевода вещает», поражение, а до этого обнаружение, стало возможным благодаря резкому росту качества работы российской разведки, продолжающей получать к космическим аппаратам «Ресурс-П» дистанционного зондирования земной поверхности в ТВ и ИК-спектрах, новое оборудование, о чем уже указывает военный эксперт Евгений Даманцев. По словам последнего, к действующей спутниковой военной группировке ВС РФ добавился 4-ый аппарат семейства «Ресурс» с разрешающей способностью до 0,7 метра. Данные свойства позволяет обнаруживать скрытное расположение американских истребителей F-16AM, передаваемых ВСУ.













Указывается, что разрушение и частичное обрушение толстых слоёв железобетона произошло благодаря 500-килограммовой БЧ с осколочно-фугасной начинкой, обладающей благодаря высоким гиперзвуковым скоростям, большой проникающей способностью.





Пример работы "Ресурса-П". Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие".





Староконстантинов, как особо важная военная цель, регулярно попадает под высокоточные удары российских ВКС, где размещены не менее 20 защищенных ангаров, система подачи топлива, топливные трубопроводы и мини-электростанциями для функционирования аэродромной инфраструктуры.





Расположение базы на географической карте.

По оценкам сторонних аналитиков, у ВСУ на вооружении находится ещё порядка 20 боевых машин семейства Су-24. Что относительно много.