Помогать покорять дали высоких спортивных достижений и нивы продаж будут французы из Solution F.

Американская компания, создавшая первый серийный американский суперкар, решила покорить очередную вершину. Речь идёт о создании спортивного автомобиля, двигатель которого работает на водороде. Правда проект будет осуществлен при помощи международного партнёра, в качестве которого выступит французская коммерческая организация Solution F, известная производством автомобилей и различных модулей.

Имя Saleen сделало популярной появление суперкара Saleen S7, восхитившего автомобильных экспертов своей управляемостью и податливостью при существенных на начало 90-ых 550 л.с. под капотом. В дальнейшем машина выдержала «два переиздания», каждое из которых было быстрее и мощнее предыдущего. Первым таким стал S7 Twin Turbo с двумя турбонагнетателями «Garrett», прибавившими машине дополнительные 200 л.с., положительно сказавшихся на динамике и росте максимальной скорости. Теперь обновлённый Салин достигал скорости в 100 км\ч за 2,8 секунды вместе прежних 3,3, и разгонялся до 399 км\ч, когда в предыдущей базовой модели максимальная скорость равнялась 354 км/ч. И наконец версия Saleen S7R, предназначенная для спортивных соревнований с отсутствующими турбонагнетателями. Правда особого успеха модель не сыскала, выиграв лишь первое место в классе LMGT1 на 24 часах Ле-Мана 2010 года.

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Новая машина, разработанная в соавторстве с Solution F, должна оживить интерес к продукции фирмы. О новой машине известно, что её силовая установка сможет использовать три вида топлива: тот самый водород, классический бензин или синтетическое топливо. Двигатель будет шестицилиндровым и оснащаться двойным турбо.









В дальнейшем, 24 месяца обеим компаниям может потребоваться на доведение до ума нового мотора, после чего полностью готовый образец авто станет гоночным и опробует свои силы в категории «водородная техника», когда примет участие в марафоне на выносливость для машин – гонке 24 часа Ле-Мана.