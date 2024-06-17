И это утверждают не британские научные работники, а их американские коллеги.

В научной среде, направленной на изучение «поведение растений», развернулись бурные дискуссии по поводу рабочего изыскания в отношении сигнальной системы некоторых представителей дикой флоры. Речь идёт о том, что американские специалисты Андре Кесслер и Майкл Мюллер уверены, что представители рода золотарник соответствуют некоторым признакам интеллекта.

Так в научной работе утверждается, что золотарник высокий, получив повреждение листьев, перестраивает прием красного света, изменяя отражение. Своеобразный сигнал SOS отправляется «в пространство», который понимают и принимают другие представители вида. Как только последние их улавливают, благодаря импровизированному сигналу, то активизируется защитный механизм, оказывающий сопротивление пищевым хищникам. После чего генерируются химические соединения против насекомых. Похожий процесс, как раз наблюдается у классических животных.

реклама









Из этого наблюдения ученые сделали простой вывод: золотарники не только «абсорбируют» информацию из внешней среды, но и интегрируют её для предотвращения гипотетически нежелательных последствий, подготавливаясь к предполагаемой атаке насекомых заранее.

Что интересно, растения рода золотарник не имеют даже прообраза нервной системы, тем не менее клеточная система располагает транспортными «элементами», передавая сигналы посредством химических соединений. Тем самым выстраивая «единый фронт реагирования». Именно этот сигнал по мнению американцев – это тот самый основной признак интеллекта.

Но главный вывод исследования заключается в другом: растения без нервной системы способны действовать «интеллектуально», что ранее считалось невозможным. О резонансном наблюдении можно ознакомиться в свежей публикации научного издания Plant Signaling and Behavior.