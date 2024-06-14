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Madarator
"Военная хроника": ВКС России произвели ракетный залп сразу по трем аэродромам ВСУ на Украине
Кажется инфраструктура для украинских F-16 готова будет к приёму американских самолётов довольно не скоро.

   Прошедшая ночь не стала для украинского ПВО временем суток, которое в очередной раз могло пройти спокойно. Речь идёт о массовом ударе сил ВКС РФ по аэродромной инфраструктуре ВСУ, смешанной мощной атакой ракет и дронов. По сообщениям портала «Военная хроника», были атакованы сразу 3 военные воздушные гавани ВСУ, расположенные внутри украинской территории.

   Речь идёт об ударах по территории взлётно-посадочных полос и близлежащей инфраструктуре в округе городов Белая Церковь столичного региона Украины, Миргорода на Полтавщине и столь известного аэродрома в Староконстантинове, размещенного в Хмельницкой области.

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   Именно эти базы украинской армии были атакованы 14 июня ночью. Как заявил портал, для поражения наземных объектов в основной массе использовались «Герани-2».

   К текущему часу точных данных объективного контроля, что было поражено на обозначенных аэродромах, нет, зато сами же украинские военные подтвердили факт удара, рассказав про взрывы в хмельницком регионе. Позже точно такую же информацию обозначила и местная пресса.

   Воздушная тревога звучала на всей территории Украины.

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