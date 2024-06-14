Вероятно американские управленцы сильно жалеют, что покинули страну, где самым популярным газированным напитком россияне как раз и считали Кока-Колу.

Международная компания, основная специализация которой – выпуск всевозможных охлаждающих напитков, больше известной как The Coca-Cola Company, снова обратилась к российскому рынку, а точнее к его патентному ведомству. Известный производитель родом из США, хочет повторно зарегистрировать свои знаменитые торговые знаки. Речь идёт прежде всего о торговых наименованиях Coca-Cola, Fanta и Sprite. Соответствующие данные приводят российские «Ведомости», почерпнув информацию из базы Роспатента.

Заявки датируются апрелем месяцем и попадают под 32-й и 33-й пункты Международной классификации товаров.

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А мы вспомним, как в марте руководство Кока-Колы публично объявило, что ставит на паузу свою работу на российской территории, а чуть позже летом 2022-го и вовсе отказалась от продажи и производства безалкогольных напитков и газированной воды на землях РФ. Помимо собственно Кока-Колы, Фанты и Спрайта, заокеанской фирме принадлежали БонАква, Бёрн, Рич, Швепс и иные напитки. А местный поставщик сменил имя с Coca-Cola HBC на Multon Partners, продолжая выпускать «отечественную продукцию», такую как соки «Моя семья» и «Добрый».









Вместе с тем согласно исследованиям информационного агентства Ipsos от 2022 года, Кока-Кола относится к самому узнаваемому и известному торговому бренду сладкой газировки у российских жителей. О том, что Кока-Кола существует, знали как минимум 94% опрошенных, в основной своей массе проживающих в городах с населением больше 100 тыс. Практически то же самое касалось и Фанты.

А теперь главный ответ почему зарубежные топ-менеджеры озаботились перерегистрацией. Согласно российским законам, если товарный знак не использован более трех лет, то права на его прежнее использование могут быть аннулированы. Об этом рассказала руководитель «Онлайн Патент» Алина Акиншина, как пишет РБК. Именно поэтому бренд так опасается истечения в 2025 году правовой защиты на свои наименования в России.