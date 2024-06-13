Нововведение необходимо для борьбы с мошенниками.

Встревоженные общим ростом киберпреступлений, связанных с кражей личной информации, а именно – сохранением фотографий реальных людей, размещенных в качестве аватарки контакта мобильного приложения для общения – WhatsApp, программисты компании выпустили новое обновление, которое блокирует пользователям операционной системы iOS создание скриншотов профилей своих контактов адресной книги, где размещены аватары других людей.

Новое решение позволит пользователям мессенджера перестать бояться аферистов, любящих под прикрытием чужих фотографий людей совершать мошеннические действия или иные противозаконные мероприятия. О нововведении рассказал интернет-портал WABetaInfo.

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Объясняется и работа приложения в момент попытки сделать снимок экрана. В момент выполнения функции «скриншот», пользователь получает уведомляющее изображение с надписью «скриншот сделать невозможно. Эта опция активирована для защиты конфиденциальности юзеров приложения WhatsApp. Поэтому снимок экрана сделан не будет».

Новая опция в пакете обновления мобильного мессенджера WhatsApp появилась в ревизии программы 24.10.10.70.