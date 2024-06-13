Порой зенитные расчёты, это как сапёры: есть лишь один шанс поразить летающую технику иначе следующим заходом она поразит тебя.

Украинский расчёт противовоздушной обороны находился в лесистой местности в засаде, подкарауливая низколетящие оперативно-тактические звенья российских ВКС, либо стараясь встретить на вираже ударные вертолёты РФ или иные аппараты. Но в одном из эпизодов военная фортуна распорядилась иначе и неумелые действия аукнулись уже самим украинским военнослужащим.





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Речь идёт о противостоянии экипажа отечественного вертолёта Ми-28Н в модификации «ночная» и зенитным расчётом ВСУ, вооруженным ПЗРК. Украинские солдаты, обнаружив в воздухе российский борт, поступили согласно инструкции, доставшись снижения скорости ударной машины во время выполнения той маневра виража, запустив в сторону вертолёта зенитную ракету.









Но реактивный управляемый снаряд промахнулся, а вот лётчики благодаря этому обнаружили угрозу с земли и в последующем авиационном маневре ответным огнём неуправляемыми снарядами накрыли точку пуска украинской ракеты. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Кирилла Федорова». Факт объективного контроля подтвердил поражение укрытой позиции ВСУ.