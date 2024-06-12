Но горевать бывшему украинскому чиновнику незачем: он "взял своё" на постройке, точнее полном отсутствии "именной стены" на границе с Россией.

Крымские власти отобрали у отставного чиновника украинского правительства, известного как Арсений Яценюк, местные активы. О подвижках в национализации собственности киевского управленца рассказали журналисты РИА Новости после беседы с руководителем крымского парламента Владимиром Константиновым.

Так, у бывшего высокопоставленного функционера были отобраны учебный корпус, гаражные помещения и основательный земельный участок в элитной Ялте.

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В госсобственность правительства Крыма так же перешли и иные движимые и недвижимые активы украинских лиц и организаций. Было национализировано имущество депутата Лидии Котеляк, помогающей ВСУ, Центр дельфинотерапии, принадлежащий областному депутату киевского региона, отель с большой парковой территорией – «Порто Маре» и имущество «Киевгорстроя». Согласно решениям судов были отобраны у представителей киевской власти и иные объекты и активы.





А мы вспомним, что Яценюк был премьером Украины в период с 2014 по 2016 год и «отметился» в плохом смысле постройкой так называемой стены на границе между Россией и Украиной, призванной якобы сдержать предполагаемое продвижение российской армии.

Но по итогу хлипкость приграничной постройки Яценюка на прочность «оценили» дикие кабаны приграничья, пробившие большие бреши в «неприступной ограде» киевского премьера. Об этом сообщали местные жители в интервью для украинских СМИ. Это случилось лишь спустя год после окончания строительных работ.