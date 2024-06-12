Квадрокоптер ну очень понравился российскому МО.

В Москве на форуме вертолётных технологий, к которым бесспорно относятся достижения в БПЛА-строении, был продемонстрирован отечественный тяжелый квадрокоптер. Речь идёт о выставке HeliRussia-2024 и дроне Х-89.

Созданная в РФ разработка может похвастать существенной грузоподъемностью на фоне своего собственного веса в 15 килограмм. «Восемьдесят девятый» способен оторвать от земли и переместить груз в надлежащее место, весящий 12 кг, что немногим меньше его собственной массы.

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Для управления беспилотником в корпус воздушного аппарата интегрирован блок помехоустойчивого канала связи с оборудованной внизу лопастей камерой, снимающей в разрешении 4К. По словам разработчика, на выбор заказчика беспилотник может использоваться и ночью с тепловизором, как и подсвечивать цели. В последнем случае возможна установка лазерного ЛЦУ.









Так как аппарат современный, его возможности позволяют осуществлять полёт в автоматическом режиме на конкретном маршруте. Максимальное время полёта составляет полчаса.

В следующем обновлении обещано техническое зрение с элементами ИИ. Поэтому квадрокоптер пригодится как во время разведывательных миссий, так и во время боевых и ударных заданий.

Производство дрона уже перешло на серийные рельсы, а разработка очень заинтересовала российское МО.