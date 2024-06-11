В качестве "побочных" миссий реактивный БПЛА FEANIX умеет проводить и разведывательные действия.

На прошлой неделе на специализированной военно-технической выставке ILA-2024 в Берлине был показан немецкой фирмой Diehl Defence воздушный аппарат класса «верный ведомый». Речь идёт о беспилотнике на реактивной тяге – FEANIX.

Новый передовой дрон предназначен прежде всего для использования в составе разведывательно-ударного комплекса с боевыми самолётами. И в зависимости от «наполнения», лётная единица может вести различные типы разведки и наблюдения. Речь идёт о сменных блоках сканирования местности. В качестве альтернативы, вместо различной разведывательной аппаратуры, внутреннее пространство высокоскоростного дрона может быть заполнено ударной боевой частью. Тогда вероятно БПЛА превращается в дрон-камикадзе.

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Источник фото: военное обозрение

Есть высокая вероятность, как утверждает сам разработчик, дрон «Феникс» предназначен прежде всего для интеграции в проект истребителя шестого поколения под условным названием FCAS.

Если рассматривать германский беспилотный аппарат в рамках технического анализа, то перед нами классический среднеразмерный БПЛА, оснащенный турбореактивной силовой установкой, позволяющей двигаться дрону с высокой скоростью. Предполагается, что «верный ведомый» будет оснащаться самостоятельной системой управления. И как указывалось выше, у «Феникса» есть две основные задачи: разведывательные миссии или непосредственное поражение объектов оппонента.

В качестве альтернативы воздушному запуску с самолёта-носителя предусматриваются варианты старта в морской платформы или наземной пусковой установки.