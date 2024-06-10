Соответствующие фото, подтверждающие освобождение населённого пункта с географическими привязками, уже появилось в Сети.

Смелый рейд отряда российского спецназа «Ахмат» позволил в блистательной рейдовой операции выйти незамеченными к границе населённого пункта в Сумской области Рыжевка и установить контроль над селом Сумщины. Это первое поселение, отбитое отечественным войсковым подразделением на сумском операционном направлении.

Как пишут российские ТГ-каналы, освещающие ход событий на СВО, битва за населённый пункт длилась ровно 72 часа, когда полковое звено «Ахмат-Чечня» и иные армейские подразделения ВС России умелым натиском с задействованием бригадной артиллерии и беспилотных систем, в том числе ударных, смогли навязать свою волю в сражении и войти село. Соответствующие кадры боевой работы были размещены в личном ТГ-канале Рамзана Кадырова.

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Прямо сейчас после занятия населенного пункта в его застройке проводятся инженерные работы и создаются российские оборонительные позиции с дальнейшими планами по продвижению вперед в соответствии с генеральным замыслом.

Именно напротив сумской Рыжевки расположен российский посёлок Теткино и Попово-Лежачи, регулярно атакуемые ВСУ артиллерией и дронами. Подразумевается, что в этом районе украинских земель будет создана оборонительная санитарная зона для прекращения подобных обстрелов.