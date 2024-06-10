Это первый задокументированный случай появления версии тяжелого дрона украинской армии, обшитого листами металла.

Украинские специалисты по беспилотной авиации, специализирующиеся на работе с квадрокоптерами, и их старшими собратьями – гексакоптерами, такими как Reactive Drone Agric RDE616, больше известными в российской экспертной среде военных обозревателей как та самая «Баба-Яга», попытались дополнительно увеличить защитные свойства своего экземпляра беспилотника, добавив к его конструкции элементы бронирования.

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Обычная версия сельскохозяйственного дрона.

Но инженерная смекалка украинских полевых конструкторов сделала дрон ещё медлительнее и не привела к успеху в столкновении с «истребительной» группой российских малых дронов.

Секунды до удара по "Бабе-яге".

Именно один из таких отечественных ДПЛА в сражении с украинским большим и старшим собратом вышел полноправным победителем, протаранив на большой скорости украинский аппарат. О ратном подвиге небольшого fpv-дрона, сумевшего в неравном бою обезвредить грозную боевую единицу украинской армии, поразив точным ударом в хрупкую конструкцию пропеллера, первым рассказал ТГ-канал «Старше Эдды».

Момент удара по пропеллерам украинского БПЛА.

Так в момент боевого патрулирования на харьковском операционном направлении российский экземпляр заметил в воздухе тяжелый украинский дрон-бомбардировщик, способный за раз атаковать российские позиции множеством особо опасных боеприпасов. Общей массой, которую дрон способен перемещать, являются существенные 60 килограмм противотанковых или миномётных мин, или иных боевых снарядов. Но необычного в старой-доброй «Бабе-Яге» было то, что наиболее уязвимые места конструкции были защищены листовыми 5-мм кусками металла. Забронированы оказались АКБ и основные узлы конструкции.