Но Макрону этого мало и он уже хочет создать коалицию по отправке иностранных инструкторов в ВСУ.

Ситуация на передовой, которую хорошей для украинской армии не назовёшь, вряд ли изменится с передачей её Воздушным силам французских истребителей Mirage. Поэтому Владимир Зеленский зря надеется на своего союзника в лице французского лидера Эммануэля Макрона, решившего отправить Киеву в виде помощи местные боевые самолёты 1983 года выпуска, запущенные в промышленную серию ещё сорок лет назад. Свежая публикация в Business Insider утверждает, что Mirage 2000 – не лучшая идея Елисейского дворца, желающего увидеть своими глазами «победу» Украины.

Опрошенные редакцией газеты зарубежные авиационные эксперты хором утверждают, что «Мираж», вооруженный ракетой класса «воздух-воздух» MICA, имеет ограниченную боевую эффективность. Так считает сотрудник Королевского института оборонных исследований – военный аналитик Джастин Бронк.

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Mirage 2000-9 – это экспортный вариант Mirage 2000-5 во второй модификации на Дубайском авиасалоне-2021. Источник фото: igor113.livejournal.com







По его словам, французские Mirage остаются крайне уязвимы на поле боя, пока Киев не найдёт решение, позволяющее противоборствовать отечественным системам ПВО. Так как входящие в комплект ракеты малой дальности против них неэффективны.

Информация о том, что «Миражи» французских ВВС появятся с высокой вероятностью на вооружении ВС ВСУ, в минувшем феврале рассказал Эммануэль Макрон. И уже этим летом французский глава заявил, что его военным специалистам потребуется около полугода для выучки украинских лётчиков в пилотажном мастерстве этой иностранной техники.