Украинский стремительный десант в очередной раз "в наглую" пошёл не по плану.

Украинские военнослужащие в некоторое время в момент своей харьковской наступательной операции показали некоторое превосходство тактики стремительного рывка к русским позициям при помощи передвижения на легкобронированных десантных машинах. И на волне успеха осенней компании 2022 года решили повторить удачное решение в 2024 году. Но не учли ряд новых факторов, существенного ограничивающих успешность мероприятия. А именно: равенство в живой силе между ВСУ и российскими силами, усвоение горьких уроков 2022 года отечественными командирами, из которых были сделаны надлежащие выводы. Это рост ОПК, обеспечившего передовые подразделения ВС РФ всем необходимым как для обороны, так и для атаки. Появление закаленных в боях целых групп российских бойцов с одновременной потерей качества солдат и офицеров среди личного состава украинской армии.





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И всё это в совокупности привело к тому, что вместо логически обоснованных решений командование ВСУ осталось «в прошлом», при массовом деградировании украинской армейской структуры возлагающее надежды на старые методы ведения конфликта. За что и поплатился нынешний украинский десант. Соответствующие кадры опубликовал ТГ-канал «Архангел спецназа».





Момент обнаружения украинского десанта на двух Хамви.





На первых секундах мы наблюдаем, как залихватски лихой, чуть ли не кавалерийский наскок двух украинских Humvee американского производства, решивших внаглую выдвинуться на российские позиции и с ходу их взять.





Мощная детонация после прямого попадания ракеты ПТРК в борт украинского броневика.





И у такого смелого, но в тоже самое время слишком авантюрного мероприятия, случился казус: внезапности не вышло, а вышел тонкий расчёт отечественного специалиста ПТРК «Корнет», подпустившего поближе украинский экипаж на иностранном броневике и атакованного спустя необходимые секунды тяжелой ракетой комплекса российским бойцом.







Источник фото: РГ





По итогу «двойная ракета» с двумя БЧ попросту заставила разлететься бронированный внедорожник буквально в щепки, что так заметно на представленных кадрах.

Разумеется прорыв и высадка украинского десанта не удались.