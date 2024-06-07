С последующими обновлениями Павел Дуров обещает выражать благодарность донатами создателям контента.

В Telegram появилась и начала свое распространение внутренняя валюта под названием Stars. При помощи последней пользователи приложения могут приобретать цифровые товары и оплачивать услуги: от онлайн-курсов и игровых предметов, и до книг и иных цифровых продуктов.

Как заявлено разработчиком, «внутриплатформенные деньги» можно купить через интегрированную систему покупок в магазинах Google и Apple, либо при помощи специализированного бота Premium Bot. Так же «Звёзды» можно обменять на Toncoin. Для этого разработчикам необходимо задействовать модуль Fragment. Такие сведения приводит официальная страница приложения.

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Это не единственная новость по поводу нововведения: теперь добиться комиссии в 0% можно, просто инвестируя валюту Звёзд в продвижение собственного приложения. Данное нововведение актуально для разработчиков, - рассказал владелец Телеграм Павел Дуров у себя в канале.

Не поменялись правила в отношении желания продать физические услуги и продукты. Ими можно торговать на прежних условиях.

Как заявлено в пресс-релизе главных программистов проекта, глобальные изменения в направлении внутренней валюты позволят владельцам и разработчикам платформ ботов оказывать свои услуги примерно 900 вероятных клиентов.

В будущих «ревизиях» Телеграма предусмотрено внедрение системы подарков для создателей контента.