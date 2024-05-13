По бумагам были "засеяны" минные поля и зубы дракона, в реальности на границе против ВС РФ не было ничего и никого

Пока украинские паблики на всех парах удаляют сообщения о том, что президент Владимир Зеленский проинспектировал укрепления в Харьковской области в минувшем декабре и остался очень довольным проведенными фортификационными работами, менее довольны командующим группировки «Харьков» Юрием Галушкиным в украинском Генштабе. Причиной недовольства называется «внезапное» наступление российских сил, которое идёт достаточно успешно. О чем косвенно свидетельствует казалось бы такие «несвязанные» напрямую с окружением Волчанска ВС РФ и прорыву к Липцам многочленные факты отмены продажи автомобилей простыми жителями в Харькове. Кажется горожане второго по размерам украинского города что-то подозревают и уже не верят в успех ВСУ и подумывают о самостоятельной эвакуации.





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Харьковская область и её зубы дракона. Зима 2024







О том, что бригадный генерал Галушкин уже не начальник Оперативно-стратегической группировки «Харьков», написали в «РБК-Украина», ссылаясь на беседу со штабными служащими ОГВ «Хортица».





"Потужное" (укр. мощное) удаление новостей об успешной инспекции Зеленского в харьковском регионе







Новым командующим взамен провинившегося назначен генерал Генерального штаба ВСУ Михаил Драпатый. Оной в крайне оперативном режиме попал в розыск от МВД России повторно.

Интересно, что Юрий Галушкин в своей бывшей роли продержался около месяца

И пока главком ВСУ Александр Сырский заявил о непростой ситуации в Харьковской области, «исправлять» ошибки местного командования направлен спецназ ГУР, уже за сутки боёв с ВС России умудрившийся попасть в локальное окружение с непременной сдачей в плен, о чем есть фотодоказательства.