122-мм орудие спроектировала и воплотила "в металле" частная фирма.

Принцип универсальности адекватен не только в гражданской сфере или каких-то других направлениях деятельности, но и в военном строительстве. Например, одним из таких представителей является возможность использовать бикалиберные пусковые установки с возможностью стрельбы различными боеприпасами, так и различные станки для автоматического оружия, позволяющие приспособить образец вооружения как для стрельбы по наземным целям, так и по воздушным объектам. Но российские технические самородки могут посмотреть «под другим углом» и на остальные образцы вооружения, создав многоцелевую артиллерийскую платформу.





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Источник фото: brt-russia.ru





Речь идёт о 122-мм орудии «Козерог-1» о котором рассказано в ТГ-канале «Хроники механика».









Согласно опубликованной информации, установку спроектировала и создала частная компания, решившая опробовать себя на ниве производства вооружений. Как видно из демонстрационного ролика, это не первая «ревизия». В более позднем варианте конструкторы смогли реализовать расширенные возможности и удобства боевого применения. Примером чему служат крепежные отверстия, которых раньше не было, необходимые для более прочного закрепления орудийной установки и масштабирования опорной площади поворотного механизма. Так же изменения коснулись замка горизонтальной наводки и появилась возможность потенциальной интеграции прицельных приспособлений оптической направленности.









В финальном отрезке ролика можно понять, что «Козерог-1» одинаково хорош как в использовании реактивных снарядов, так и ведении огня так называемыми гранатомётными выстрелами и обычными артиллерийскими снарядами 122-мм калибра.