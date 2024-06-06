Благодаря конструктивным изменениям новая система РСЗО способна поражать цели на большем удалении чем предшественники.

В Саратовской области была впервые показана тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», являющаяся потомком более ранних подобных систем. Именно её увидели зрители мероприятия, посвященного юбилею местной бригады РХБЗ. И как отмечают военные обозреватели иностранного ресурса The War Zone, имея общие с прошлым поколением признаки, новый вариант превосходит их по своим боевым качествам.

Как отмечается в зарубежном материале, гусеничная база роднит «Дракона» с его прямыми предками – «Буратино» и «Солнцепеком». А система вооружения, созданная по принципу модульности – с колёсным вариантом ТОС-2 «Тосочка». И как сделали акцент авторы статьи, российские конструкторы учли опыт СВО и прямо «с завода» оснастили боевую машину противокумулятивными решетками, защищающими верхнюю часть бронемашины.

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И второй интересный факт: чем «моложе» модель, тем меньше у неё направляющих для стрельбы. У ТОС-1 их 30, у модернизированной первой версии таких направляющих полозьев уже 24, у «Тосочки» – 18. «Дракон» не стал исключением из правил – его салазки позволяют выпускать 15 ракет с термобарической боевой частью.

Как объясняется, меньшее число направляющих – это дань современному положению дел на передовой, когда у боевого расчёта попросту нет времени на стрельбу полным пакетом ракет – оппонент не дремлет и может включить режим контрбатарейной борьбы в любую секунду. Поэтому лучше выстрелить меньше, но увеличить шансы быстро поменять позицию, предвосхищая ответный удар.





"Солнцепек".





И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», ключевым отличием новой модели от всех старых образцов являются размеры направляющих. Последние, благодаря удлинённой базе, позволяют в своей перспективе обстреливать позиции противоборствующей стороны реактивными снарядами с увеличенной дальнобойностью. Именно такие РДТТ способны пролететь больше 20 км. в отличие от ранних «простых и коротких» снарядов.