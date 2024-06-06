Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
TWZ: ТОС-3 "Дракон" сочетает в себе лучшие качества "Солнцепека" и "Тосочки" и превосходит их
Благодаря конструктивным изменениям новая система РСЗО способна поражать цели на большем удалении чем предшественники.

   В Саратовской области была впервые показана тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», являющаяся потомком более ранних подобных систем. Именно её увидели зрители мероприятия, посвященного юбилею местной бригады РХБЗ. И как отмечают военные обозреватели иностранного ресурса The War Zone, имея общие с прошлым поколением признаки, новый вариант превосходит их по своим боевым качествам.

   Как отмечается в зарубежном материале, гусеничная база роднит «Дракона» с его прямыми предками – «Буратино» и «Солнцепеком». А система вооружения, созданная по принципу модульности – с колёсным вариантом ТОС-2 «Тосочка». И как сделали акцент авторы статьи, российские конструкторы учли опыт СВО и прямо «с завода» оснастили боевую машину противокумулятивными решетками, защищающими верхнюю часть бронемашины.

реклама



   И второй интересный факт: чем «моложе» модель, тем меньше у неё направляющих для стрельбы. У ТОС-1 их 30, у модернизированной первой версии таких направляющих полозьев уже 24, у «Тосочки» – 18. «Дракон» не стал исключением из правил – его салазки позволяют выпускать 15 ракет с термобарической боевой частью.

   Как объясняется, меньшее число направляющих – это дань современному положению дел на передовой, когда у боевого расчёта попросту нет времени на стрельбу полным пакетом ракет – оппонент не дремлет и может включить режим контрбатарейной борьбы в любую секунду. Поэтому лучше выстрелить меньше, но увеличить шансы быстро поменять позицию, предвосхищая ответный удар.  


"Солнцепек".


   И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», ключевым отличием новой модели от всех старых  образцов являются размеры направляющих. Последние, благодаря удлинённой базе, позволяют в своей перспективе обстреливать позиции противоборствующей стороны реактивными снарядами с увеличенной дальнобойностью. Именно такие РДТТ способны пролететь больше 20 км. в отличие от ранних «простых и коротких» снарядов.

#инопресса #тос-3 #тос-3 дракон
+
Написать комментарий (0)
WSJ: Американские чиновники стали наблюдать всё большее "замедление" в поведении Джо Байдена
Telegraph: Высокий износ украинских орудий нивелировал пользу от поставки боеприпасов Западом ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
3
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
8
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
3
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
2
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
+
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
2

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
227
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
117
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
52
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
18
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
20
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
14
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
32
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
87

Сейчас обсуждают

владимир крылов
05:53
Одни высокопарные заявления:-быть хорошим для своих "партнёров" и своих простых граждан,поясняю,простых граждан,а не мажоров и их родителей,дело не совместимое.Все эти заявления-БЛА,БЛА,БЛА... А прост...
Путин сказал, какой будет ответ на удары западным оружием по территории РФ
Эдуард Кузнецов
05:51
У них разница 1-3 процента, за счет большего переразгона
AMD Ryzen 9 9900X в паре с Radeon RX 7900 XTX протестировали в Avatar Frontiers of Pandora
Эдуард Кузнецов
05:48
Ну если к 13900 применить настройки рекомендуемые интел, без заводского переразгона, то разница будет существенно больше. Как то все это стали забывать. Или делать вид, что забыли. 15 тое поколение то...
AMD Ryzen 9 9900X в паре с Radeon RX 7900 XTX протестировали в Avatar Frontiers of Pandora
Denis Belokopytov
05:36
откуда выводы по эффективности? Бергамо это мелко ядра же? И че не вышедший процессор с большим количеством ядер обогнал процессор двухлетней давности?
Intel Xeon 6700E «Sierra Forest» со 144 ядрами на 34% более эффективен чем AMD EPYC Bergamo
Алексей Грибовских
05:31
Что ты брешешь. Создал проблему из ничего. Как все работали так и будут работать. Сказочник. Давным давно все устанавливая винду отключают интернет
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
Tt
05:18
У меня сейчас версия 5.2.001730.7, эта версия что в посте от 10 мая уже устарела. Даже по вашей ссылке доступна новая версия от 28 мая
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
Cowboy Huggies
05:04
Косяки сейчас как у интель, так и у амд.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Cowboy Huggies
05:04
Я уверен, что если до тебя тоже где-то докопаться, то тоже можно тебя назвать рукожопом. Я к тому, что все мы люди и совершаем ошибки!
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Михаил Авраменко
03:57
Какой примитивный одноклеточный аргумент 😁
«Лаборатория Касперского» не получила от Apple положенный $1 млн за найденную уязвимость в iPhone
Михаил Авраменко
03:47
7-2 - это слишком большая роскошь для поросяток. Нужно стремиться к 22-2, пары часов в сутки с горящими лампочками им хватит за глаза.
Песков: французские военные, отправленные в Украину, не будут пользоваться иммунитетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем