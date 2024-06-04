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Madarator
В Сети показали кадры с ТОС-3 "Дракон"
Полный пакет термобарических выстрелов способен превратить площадь в 40 ГА в безжизненную пустыню.

   Кадры с тяжелой огнеметной системой ТОС-3 «Дракон», способной доставить несколько крайне неприятных секунд тяжелой бронетехнике и личному составу любой армии, появились в мировой Сети. Речь идёт о событии, посвященном 45-летней годовщине со дня образования 1-й гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Мероприятие состоялось в населенном пункте Шиханы-2 саратовского региона.    

   Снаряды всех пусковых установок, начиная от ТОС «Буратино» и заканчивая «Тосочкой» и «Драконом», представляют собой термобарические снаряды. Именно их боевая начинка является самым мощным неядерным боеприпасом ВС РФ. Причем подрыв аэрозольной горючей смеси всегда разрушителен и крайне опасен. Даже детонация в нескольких метрах от человека приводит к тому, что в окружающем пространстве исчезает кислород, полностью выжигаемый. А без дыхательной воздушной смеси человек существовать не может.

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   Второй – это так называемое комбо из ударной волны, высокотемпературного режима в 3 тыс. градусов и скачка атмосферного давления. Сосуды человека и некоторые внутренние органы от такого попросту взрываются.

   И как объяснил военный эксперт Игорь Шевчук, один снаряд превращает 25 метров2 площади в «зону неживого». Как объяснил автор утверждения, какой объем заполнила смесь, в таковом каждая молекула детонирует: именно это причина образования объемного взрыва. Доли секунды и кислорода уже нет.


ТОС-3 на мероприятии. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Кроме того обычные ДОТы, канавы и полевые укрепления бесполезны против выстрелов «Дракона» и его предшественников: единственный вариант сохранить жизнь – это находиться на достаточном удалении от облака горючей смеси или спрятаться в углубленной бочке с герметичной спецдверью.


Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   И как пишет военный эксперт «Русского оружия» Евгений Даманцев, для «Дракона» специально создан перспективный реактивный боеприпас ТБС-М3, оснащенный вместо стандартного реактивного двигателя высокоимпульсным РДТТ. Боеприпас от НПО «Сплав» благодаря новаторским доработкам способен пролететь 15 км, что на 7 км больше чем снаряд для ТОС-2 «Тосочка».

   И от предшественников, новую механизированную огнеметную систему отличает лучший автоматизированный комплекс управления наводкой, что значительно ускорит открытие огня, точность и такое же оперативное свертывание.

#тос-3 дракон #тос-3 #тбс-м3
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Welt: Российская армия вышла на "новый уровень" опасности, начав использовать мощную ТОС-3 "Дракон"
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