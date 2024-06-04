Именно "электронные лучи" российского высокотехнологичного оружия превратили ряд американских "умных боеприпасов" в бесполезный союз металла и электроники.

Пентагон теряет время, пропуская мимо себя крайне успешный опыт использования российской армией комплексов РЭБ и должен обратить свое внимание именно на развитие этого направления в собственной армии. Такую точку зрения в свежей публикации Bloomberg осветили журналисты издания.

Как указано в материале, российские вооруженные силы превращают БПЛА и «умные боеприпасы» ВСУ в набор бесполезных высокотехнологичных устройств. Именно этот факт должен слишком тревожить американских генералов, - отдельно подчеркивают корреспонденты.

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Причем отказываются почивать на лаврах не только специалисты из России в направлении РЭБ, но и инженеры Поднебесной, ищущие и находящие все новые способы борьбы с так называемой «высокоточкой».









И как утверждается, обращение Пентагона к своей собственной программе РЭБ привело лишь к оглушительному провалу: выделение многомиллионных траншей собственного правительства так и не продвинуло ни на шаг в стремлении создать свой образец генератора «мусорных помех».

И как срезюмировали работники прессы, «это просто бессмыслица выделять не менее 100 тыс. долларов на производство «умного» Excalibur, если он летит даже хуже простого снаряда, подверженный слишком сильному влиянию российских образцов РЭБ. Москва и Пекин куда лучше знают, что при помощи своих технологий противодействия они добьются успеха. И пора к этому «клубу понимающих» присоединиться и Америке.

И как озвучили в Рейтерс, помимо обезвреживания дорогостоящих Excalibur, направленные волновые помехи россиян так же негативно влияют и на нормальное функционирование бомб GLSDB.