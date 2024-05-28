В Советском Союзе не глупцы были, отказавшись от "умного оружия" с GPS-модулями.

Часть американского высокоточного оружия малоэффектина, находясь на вооружении украинской армии. Всё из-за того, что подавление при помощи аналоговых и цифровых помех, генерируемых специальными установками РЭБ российских сил, оказывает крайне неблагоприятное влияние на системы «высокоинтеллектуального» вооружения, сделанного в США. Не очень-то приятную новость, напрямую влияющую на биржевые котировки компаний, создающих такие образцы ракет, бомб и снарядов, рассказал военный обозреватель Welt – корреспондент Кристоф Ваннер, выпустивший соответствующий видеоконтент.

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Германский журналист глубоко погрузился в материал по развитию радиоэлектронной борьбы в ВС РФ и сделал вывод, что русские в ней достигли высокого искусства, превращая «умные военные штуковины» производства американского ВПК в бесполезный и дорогостоящий концентрат взрывчатки, металла и микросхем. А всё из-за того, что в ВС России умеют и любят глушить сигналы, идущие от модулей со спутниковой навигацией, делая высокую точность в нормальных условиях практически неприемлемой, когда работает РЭБ.

Красуха-4

По информации Ваннера, тлетворное влияние электромагнитных зловредных импульсов получили ракеты HIMARS и «умные снаряды» Excalibur.

Теперь всё что остаётся Киеву, так это просить в скорейшем порядке исправить недостатки американскую сторону в лице Пентагона.

По данным западных иноСМИ, часть зарубежного высокоточного оружия после воздействий российских РЭБ снизила свою боевую эффективность и точность ровно на 90%.