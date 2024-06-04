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Madarator
Российские военкоры опубликовали кадры с десятками уничтоженных бронемашин MaxxPro в тылу ВСУ
Представленное видео наглядно демонстрирует цену за прошлое контрнаступление ВСУ для Киева, достижения в ходе которого уже успешно возвращены "на исходную позицию" российскими военными под Работино.

   Российские военные журналисты продемонстрировали кадры со множеством иностранных бронемашин, пришедших в состояние полной непригодности для дальнейшего использования в действующих войсках. Речь идёт об американских броневиках MRAP International MaxxPro, к своему большому несчастью задействованных во время крайне неудачного контрнаступления ВСУ в районе Работино с целью выйти к Токмаку. Кадры с бесполезно ржавеющими бронированными остовами заокеанской техники опубликовал ТГ-канал «Русская весна».  


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   Как известно, Пентагон следуя прямым приказам Вашингтона, выражал сильную надежду, передавая Киеву больше сотни своих бронемашин, в желании обеспечить прорыв через хорошо укрепленные позиции россиян. Правда каким образом относительно добротные колёсные машины должны без больших сложностей пересечь многокилометровые минные поля с бетонными надолбами и сотнями опорных пунктов с их многочисленными замаскированными артиллерийскими расчётами и превосходством российской авиации в небе над полем боя – решительно непонятно.



   А тем временем на так называемом запорожском «кладбище MRAP» как указывается в публикации, есть далеко не все поверженные MaxxPro. Большая часть из них так и преют в степи вокруг Работино.

   Сам же образец MaxxPro представляет собой двухосный вариант бронеавтомобиля с противоминной защитой и лёгким пехотным вооружением, предназначенный прежде всего для разведывательных рейдов и огневых наскоков на слабо подготовленного оппонента, но никак не для непосредственного участия в общевойсковом бою в передних рядах.

#maxxpro #уничтоженные maxxpro
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Tarment
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ч еты пес смердячий врешь .там видео 3 минуты у меня и лифт и все -вообще заврался пес поганый.где у тебя 80 у меня 120 было .псина поганая .таких пиздеть надо как ты.брать и башкой об угол чтоб сопля...
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Nvidia&Intel Hater
11:27
да ты чтот в каллисто то не нашел там твоя всирала аж дым стоял.в любом месте ниже 60 не опускается 55 раз видел.скрин дебилушка и был в поле с травой и рядом лес -чмо ты и даун
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Tarment
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11:26
я тебе приводил скрины .ты че пес пиздишь .там было без фг и прочего на ультре 65 кадров
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Chihonya
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ты че на, он как успешный человек строго из пластмассы пьет)
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