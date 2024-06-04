Представленное видео наглядно демонстрирует цену за прошлое контрнаступление ВСУ для Киева, достижения в ходе которого уже успешно возвращены "на исходную позицию" российскими военными под Работино.

Российские военные журналисты продемонстрировали кадры со множеством иностранных бронемашин, пришедших в состояние полной непригодности для дальнейшего использования в действующих войсках. Речь идёт об американских броневиках MRAP International MaxxPro, к своему большому несчастью задействованных во время крайне неудачного контрнаступления ВСУ в районе Работино с целью выйти к Токмаку. Кадры с бесполезно ржавеющими бронированными остовами заокеанской техники опубликовал ТГ-канал «Русская весна».





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Как известно, Пентагон следуя прямым приказам Вашингтона, выражал сильную надежду, передавая Киеву больше сотни своих бронемашин, в желании обеспечить прорыв через хорошо укрепленные позиции россиян. Правда каким образом относительно добротные колёсные машины должны без больших сложностей пересечь многокилометровые минные поля с бетонными надолбами и сотнями опорных пунктов с их многочисленными замаскированными артиллерийскими расчётами и превосходством российской авиации в небе над полем боя – решительно непонятно.









А тем временем на так называемом запорожском «кладбище MRAP» как указывается в публикации, есть далеко не все поверженные MaxxPro. Большая часть из них так и преют в степи вокруг Работино.

Сам же образец MaxxPro представляет собой двухосный вариант бронеавтомобиля с противоминной защитой и лёгким пехотным вооружением, предназначенный прежде всего для разведывательных рейдов и огневых наскоков на слабо подготовленного оппонента, но никак не для непосредственного участия в общевойсковом бою в передних рядах.