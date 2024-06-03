Именно так выглядит "детонация" 3 млн. долларов американских налогоплательщиков на Украине.

Украинские военные, крайне неосмотрительно выразившие радость по поводу позитивных новостей о передаче свежих партий боевых машин пехоты американской армии в ВСУ, поплатились в прямом смысле.





реклама





Боевой экземпляр ценой в $3 млн. был уничтожен во время слишком смелого дневного маневра, передвигаясь без прикрытия в стремительном темпе по одной из дорог рядом с зоной боевых действий. Из-за небрежности украинских солдат и превосходной артиллерийской выучки военнослужащих российского спецназа 14-й отдельной бригады, украинская армия лишилась БМП M2A2 ODS-SA, больше известной как Bradley.





Пристрелочный первый выстрел и уцелевшая пока что Бредли рядом.





Как пишет отечественный ТГ-канал «Русское оружие», засадный отряд СПН подкараулил украинский экипаж, стреляя из засады. Именно этим объясняется столь неприкрытое перемещение техники ВСУ на проезжей части дороги в одном из населённых пунктов рядом с ЛБС.





Сверхточное прямое попадание непосредственно в бронированный корпус американской БМП.





Используя стрельбу с закрытой огневой позиции, артиллеристы ВС РФ выпустили всего 2 снаряда в направлении украинской бронетехники. Первый пристрелочный снаряд разорвался в непосредственной близости от гусеничной машины, порядком «тряхнув» механика-водителя. А вот второй снаряд оказался «финальным»: прямое попадание в алюминиевый корпус не оставило ни единого шанса экипажу. Мощная детонация и клубы плотного дыма заволокли окружающее пространство – остовы иностранной техники теперь послужат разве что сырьем для очередной базы металлолома. И как объясняется в материале, немаловажную роль в точном прилёте сыграло и подразделение БПЛА оптико-электронного наведения войсковой группы «Вега».