Часть дронов перехватили комплексами РЭБ, а часть – сбили зенитным огнём

ВСУ предприняли попытку атаковать объекты, расположенные на территории Татарстана своим дальним БПЛА «Лютый», относящемуся к классу дронов-камикадзе. В свою очередь, украинский беспилотник есть ничто иное, как реплика украинских конструкторов на турецкий БЛА «Bayraktar». Об этом рассказывает ТГ-канал «Mash».

ПО данным «Военного осведомителя», часть летательных групп украинских беспилотников удалось безопасно перехватить при помощи воздействия отечественных РЭБ, а другую часть успешно атаковать зенитными боеприпасами. Сколько всего удалось обезвредить дальних украинских дронов не сообщается.

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С наибольшей вероятностью для «Лютого» самой приоритетной целью являются сборочные цеха и производственные помещения дронов семейства «Герань» в Алабуге.









И как указывает редакционный совет портала, подобные атаки были в недавнем прошлом: но тогда для ударов использовались переоборудованные самолёты А-22 с установленными модулями удалённого управления.

Из-за налёта украинских беспилотников в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска были введены ограничительные мероприятия авиационной направленности. Запрет на взлёт и посадку самолётов продолжался 120 минут.

Некоторые из предприятий региона провели предварительную эвакуацию для снижения последствий от потенциальных угроз.