Кадры с пылающей на земле техникой разместил новостной портал Breaking News.

С США поступают не очень приятные новости для местных ВВС и корпорации Lockheed Martin. Именно её, один из самых дорогостоящих продуктов для авиации американских военных, в том числе предназначенный для взлёта с кораблей, потерпел крушение.





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И как сообщает портал Breaking News, авиационное происшествие, повлекшее полное разрушение самолёта ценой в 215 млн. долларов (именно до такой суммы с 80 млн. долларов за единицу подорожали 40 обещанных Греции F-35), состоялось в рядом с шоссейной дорогой на холмистой внешности. Причем пылающий на земле истребитель пятого поколения вряд ли подлежит восстановлению. Об этом пишет портал Lostarmour.









F-35 Lightning II — это целое семейство малозаметных многофункциональных истребителей условного «пятого поколения», разработанных Lockheed Martin и состоящих на вооружении США с 2015 года. Есть три варианта самолёта: F-35A – базовый вариант с классическими режима взлёта и посадки, F-35B – умеет в короткий взлёт и вертикальное приземление, и наконец F-35C – вариант истребителя, полностью приспособленный для использования с палубы авианосцев и других кораблей с соответствующей взлётно-посадочной палубной инфраструктурой.









Что интересно, в момент конкурса для выбора перспективного истребителя американской армии, «Тридцать пятый» победил продукт другой корпорации США – проект Boeing X-32. F-35 «выиграл по очкам», продемонстрировав те самые вертикальный взлёт и посадку, так необходимые в случае малоразмерных аэродромов. В настоящее время F-35 эксплуатируется в нескольких странах и остаётся одним из основных многоцелевых истребителей в мире. Причем заказы на него не ослабевают и многим странам приходится ждать поставок чуть ли не годы.

Сообщается, что самолёт упал в Нью-Мексико.