Какой смелый Александр Сырский: и не боится ослаблять Часов Яр и Авдеевскую ЛБС

Уставшая и невосстановившаяся 47-я бригада ВСУ в срочном порядке переброшена к границе с Россией. Опасение украинского Генштаба вызывает сумское операционное направление, где пока ещё ничего не началось, но если пойдет массированный штурм со стороны ВС РФ, всё может пропасть. Для недопущения повторения ситуации в Харьковской области, когда 10 мая и спустя трое суток штурмовые порядки россиян добились значимого успеха, заставляет украинских генералов начать переживать за Сумы. Об этом рассказал военный эксперт Александр Меркурис на собственном подкасте.





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По словам аналитика, всё то, что он видит, как Александр Сырский отправляет «что может стрелять и отбиваться» поближе к Сумам.

Речь как раз шла об элитной бригаде «Магура», обученной по стандартам НАТО иностранными специалистами, вооруженной соответствующим образом. Для укомплектования отдельной механизированной 47-й бригады ВСУ Пентагон не пожалел танков Abrams и БМП Bradley.





Трофейная БМП Брэдли





По словам Меркурсиса, 47-я бригада – это всегда «пожарная команда» украинского Генштаба, вынужденная на протяжении последних 12 месяцев только что и делать, как исправлять ситуацию за другими подразделениями.

И по мнению бывшего военного, сейчас возможно перед военнослужащими бригады поставлена «последняя миссия» – во что бы то ни стало сдержать натиск российской армии на Сумы. Причем в успешности украинской обороны, усиленной «Магурой», Меркурис лично не уверен.

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