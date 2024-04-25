Но с большой вероятностью украинских "добровольцев" скоро станет больше: Варшава объявила о взаимосогласии с властями Киева об экстрадиции на родину украинцев с недействительными загранпаспортами

Пока разъяренные внезапным прекращением работы дипломатических пунктов украинские мужчины в соседней Польше буквально блокируют работу организаций, испуганные весьма вероятной возможностью стать «добровольцами» в очередной битве за посадку где-нибудь под условной Новобахмутовкой, которую на днях освободили ВС РФ, ненамного легче их скорым коллегам под Очеретино, где из-за слабого морального духа и высоких потерь пришлось отступить относительно недавно сформированной 115-й механизированной бригаде. Из-за чего имеющие оперативное значение местные высоты в результате лёгкого боя достались российской стороне. Вместе с тем подобная ситуация до боли огорчает украинский Генштаб, всячески пытающийся купировать внезапно возникшую серьёзнейшую проблему, бросая слабо подготовленные воинские подразделения в бой. О последнем таком случае решили напомнить своему читателю в Forbes.





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Так в публикации рассказали о действиях злополучной 115-й ОМБр, военнослужащие которой в массовом порядке отказались вести оборону населённого пункта Очеретино. Ввиду последнего армия РФ быстрым наскоком захватила пустующие окопы ВСУ и на следующий день добыла победу и в Новобахмутовке. Всё это стало полнейшей неожиданностью для украинских генералов. И действительно, это самое быстрое продвижение российских сил за последние несколько месяцев. Теперь вся западная линия обороны за Авдеевкой для ВСУ может рухнуть, пишет Дэвид Экс.

Прямо сейчас исправить ситуацию должны бойцы измотанной до крайностей элитной 47-й механизированной бригады «Магура». Им в помощь направили и 100-ю механизированную бригаду.

Как написал Экс, по поводу боеспособности 100-й МБр у него есть большие сомнения: бригада создана относительно недавно и имеет острый дефицит тех самых механизированных средств, в первую очередь танков, самоходной артиллерии и БМП.

Как резюмировали в статье, если украинский Генштаб не сможет купировать провал в здешней обороне, то результатом негативного сценария может стать более крупный прорыв, из-за чего десяткам тысяч украинских военных придется отступить много дальше на Запад.