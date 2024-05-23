Разумеется, ракета не гиперзвуковая. Французы свой гиперзвук воздушного базирования ещё не изобрели.

Французские вооруженные силы, несмотря на утраченную способность вести конфликт высокой интенсивности, стараются поддерживать в актуальном состоянии свои средства ядерного сдерживания и провели проверочное оборонное мероприятие. Последнее заключалось в испытательном пуске обновлённой ракеты ASMPA. Высокоточный боеприпас, помимо высоких скоростных характеристик, в особенности опасен возможностью использовать вместо конвенциональной начинки, ядерную боевую часть.

О тестовых стрельбах, в одной из западных соцсетей рассказал глава Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Сообщается, что в качестве носителя ракеты был задействован истребитель стратегических сил – Rafale. Он выпустил реактивный снаряд без какого-либо боевого наполнения.

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О постановке на боевое дежурство ракет типа ASMP стало известно ещё 38 лет назад. И когда модернизацию устаревшего боеприпаса больше откладывать было нельзя, свет увидела первая модификация – ASMPA. Случилось это в 1997 году. Вторая крупная ревизия появилась у французских военных в качестве рабочего экземпляра 8 лет назад – тогда миру была представлена ASMPAR.

И вот поступают новости, что в попытках догнать ушедших далеко вперёд по уровню развития гиперзвукового ракетного вооружения Россию, Китай и даже США, в Париже дали старт проекту ASN4G. В случае его успешной реализации, новый ракетный боеприпас станет первой для французской армии ракетой воздушного базирования с гиперзвуковыми скоростными характеристиками.

И снова возвращаясь к проверке ASMPA: согласно сведениям французского МО, проверка была плановой и приурочивалась к началу военных маневров Durandal, длящихся ровно месяц с мая по июнь текущего года.