Пренебрегая маскировкой и техникой безопасности, непонятно на что надеялись военные сотрудники аэродрома Авиаторское.

Халатные отношения украинских военных ко вверенному имуществу боевого назначения позволили отечественной связке беспилотник-Искандер без проблем уничтожить дорогостоящий истребитель Воздушных сил ВСУ – МиГ-29. Поражение авиационной технике было нанесено в воздушной гавани Авиаторское, расположенной в окрестностях Днепра (Днепропетровска).

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Кадры объективного контроля, предшествующие удару

Почему лётный образец стоял без защиты в виде ПВО или хотя бы какой-никакой маскировки, мало кто ответит, но сверхточный, а главное очень быстрый удар боевой частью с кассетной начинкой, очень резво привёл к полнейшей негодности украинский «Двадцать девятый».

О полном разрушении самолёта рассказал военный эксперт FighterBomber. Со слов оного, аппарат по внешнему виду был подготовлен к срочному вылету. Но по кадрам объективного контроля видно, что взлететь не удалось.

Дым после удара

До появления в сети записи с прилётом, ранее днём появились фотографии клубов черного дыма над областным центром Днепропетровской области. Спустя час местное подполье предположило, что звуки детонации и задымление распространялись с военного аэродрома. И как оказалось, подполье попало в самую точку.

Дневные кадры от Подполья с дымом



Что интересно, украинские мониторинговые ресурсы знали, что начнётся ракетный удар, но по неведомой причине местные военные ничего не предприняли: ПВО молчало, как никто и не пытался спрятать самолёт.

По данным ТГ-канала «Военный осведомитель», уничтоженным бортом мог быть тот самый МиГ, который получил незначительные повреждения во время более раннего ракетного обстрела и наверняка ждал восстановительных работ. Но согласно сегодняшним кадрам, не дождался.