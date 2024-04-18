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Madarator
ВКС РФ поразили кассетными бомбами скопление МиГ-29 ВСУ на авиабазе Авиаторское
Это первый факт настолько дальнего заброса мощного кассетного боеприпаса

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   Что будет, если кассетный боеприпас столкнется с самолётом? А ничего не будет (не останется) от самолёта. Точь-в-точь случай произошел не где-нибудь, а на значительном удалении от передовой в Днепропетровской области. Внезапным ударом тяжелых авиационных боеприпасов застигнуты врасплох лётные экипажи вместе со своими самолётами. Спасибо разведке. А возможно разведке и местному подполью – ведь в ситуации, когда в любой момент времени может прилететь нечто тяжелое и до крайности опасное, заставляет украинское командование прятать самолёты поглубже да подальше от ЛБС и даже ближнего тыла. Но деваться некуда, если вылет с минуты на минуту состоится или самолёты после боевой миссии только-только приземлились на взлётно-посадочную полосу. Именно этим можно объяснить тот факт, что в момент атаки совершенно открытыми на незащищенной поверхности сгруппировались МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

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Источник фото: ТГ-канал "Fighterbomber"

   Отечественный блогер Fighterbomber разместил видео, на котором видно поражение тех самых украинских «Двадцать девятых» на территории воздушной гавани Авиаторское в днепропетровском регионе. Истребители полностью выведены из строя грозными и разрушительными кассетными боеприпасами РБК-500. Последние из-за своей новизны прямо «из коробки» умеют планировать и тем самым самостоятельно следовать к цели.

Источник фото: ТГ-канал "Fighterbomber"

   Помимо самих военных бортов, удар пришелся и на рядом стоящее здание с размещенным в нём личным составом с украинскими лётчиками.

#рбк-500 #атака на авиабазу авиаторская #кассетная бомба против самолёта
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