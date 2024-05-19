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Madarator
Джабаров: Наступление ВС РФ под Харьковом это только начало
Российский политик посчитал, что принятие ужесточенной версии закона о мобилизации не исправит отчаянное положение украинской армии.

   Наступление ВС РФ на харьковском операционном направлении – это только начало краха для украинской стороны. Такую точку зрения высказал участник Совета Федерации Владимир Джабаров.

   По мнению первого заместителя руководителя международного комитета СФ, будут освобождены все исконно русские территории на Украине.

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   Российский политик посчитал, что принятие ужесточенной версии закона о мобилизации не исправит отчаянное положение украинской армии, но усугубит отношение простого народа к украинскому военно-политическому руководству. Что сейчас как раз происходит. Два резонансных случая только за последние сутки произошли на Украине, когда в Днепропетровской области военного врача ВСУ перепутали с членом ТЦК и залили перцовым баллоном и нанесли телесные повреждения. А на Днепропетровщине с холодным оружием напали на настоящего сотрудника ТЦК.



  И чем дальше Владимир Зеленский откладывает начало мирных переговоров с Россией, тем в итоге хуже окажутся условия итогового соглашения между РФ и Украиной. Ведь после конфликта всегда наступает мир, хочет ли того Киев или нет.

   К настоящему дню известно, что армейская группа «Север» добилась взятия 12 поселений в харьковском регионе и ведет операцию по установлению контроля над Волчанском.

#владимир джабаров
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