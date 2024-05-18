Как заявлено в публикации берлинских правоохранителей, ровно 11 дней назад в небо рядом с рейхстагом поднялся ДПЛА с российским флагом и георгиевскими лентами

17 мая немецкая полиция отчиталась об инциденте, произошедшем над зданием немецкого парламента, когда проживающий в Германии украинец запустил в воздух беспилотник с российской символикой. Причем само событие произошло 9 мая, когда в России на государственном уровне празднуют день Победы.

Как заявлено в публикации берлинских правоохранителей, ровно 11 дней назад в небо рядом с рейхстагом поднялся ДПЛА с российским флагом и георгиевскими лентами. Выяснилось позже, что оператором воздушного средства был гражданин Украины Иван Т. На текущий момент 41-летний мужчина проживает в пригороде столицы Германии – Потсдаме.

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Из-за того, что в центральной части Берлина полёты беспилотников, принадлежащих частным лицам, запрещены, Ивана, скорее всего, оштрафуют. Хотя, как пишет ряд немецких масс-медиа, из-за рецидива «преступления», ему может угрожать арест с неиллюзорным шансом тюремного заключения. Сообщается, что для данного правонарушителя этот инцидент не первый: в недалёком прошлом за похожий «казус» он был наказан годом условно.









Та история запомнилась немцам тем, что Потсдаме на башенной конструкции бывшего парламента, получившем неформальное прозвище «Кремль», уроженец Одессы старательно вывел латинскую букву Z, а рядом установил российский флаг.

О мужчине, которого в Германии считают «правонарушителем», известно, что в ФРГ он перебрался в 2022 году и за два неполных года проживания в немецкой республике, он отметился, помимо вывешивания российских национальных символов, ещё и осуждением деятельности украинского президента Владимира Зеленского, с широким использованием при этом обсценной лексики. «Словесное ЧП» приключилось на привокзальной территории Гамбурга в прошлом году.

Прямо сейчас Ивана обвиняют в нарушении нормативных актов о воздушном движении.