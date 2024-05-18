Детонация "очередных писем и посылок" ещё долго оглашала одесские окрестности.

Желание украинского военно-политического руководства во что бы то ни стало атаковать портовую военную инфраструктуру на территории России, подготавливая для этого средства нападения, такие как безэкипажные катера-камикадзе, в очередной раз превратилось в пустые мечтания. И очень сильно этому поспособствовал точный прилёт ракеты, выпущенной из оперативно-тактического комплекса «Искандер». Именно управляемый снаряд, смог обойти позиционный район украинского ПВО и с мертвого угла для дежуривших в припортовой зоне одесского района иностранных ЗРК, поразить один из замаскированных, но всё равно вскрытых складов ВСУ.





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Речь идёт о перевалочном пункте оперативно-тактической группы «Одесса» и расположенной поблизости базе хранения тех самых ударных безэкипажных катеров, пораженных рядом с посёлком Дачное.









Согласно сведениям, полученным от разведки, на ничем не примечательном объекте было спрятано от 20 БЭКов, пусковой модуль для ракет «Нептун» и не менее 800 снарядов для артиллерии крупного калибра.





Именно так "пустые" складские помещения не горят





Удар оказался настолько результативным, что «несмотря» на слова местных властей, что был поражен пустой склад с деревянными поддонами, взрывались «поддоны» на протяжении нескольких часов с характерными резкими и глухими звуками. Такая «звуковая дискотека» длилась пару часов. Соответствующие кадры объективного контроля, показывающего, как загорелся «пустой склад», выложил ТГ-канал «Изнанка».

В последнее время «Искандеры» очень хорошо выбивают пункты хранения и командные центры украинской армии.